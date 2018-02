Agirretxe vuelve al lugar donde empezó su calvario

Imanol Agirretxe vuelve al Santiago Bernabéu por primera vez desde la lesión que sufrió tras un encontronazo con Keylor Navas y que derivó en un largo clavario de quirófanos, gimnasios y camillas de fisioterapia que parecía no tener fin. Sucedió un 30 de diciembre de 2015 de infausto recuerdo para la Real Sociedad. Aquel día se lesionó el delantero de Usurbil, que estaba inmerso en una gran racha goleadora; y Sergio Canales, que se rompió la rodilla por tercera vez en su carrera deportiva. Será recordada aquella fecha en la familia txuri-urdin por el episodio protagonizado por el presidente realista, Jokin Aperribay, que esperó en el descanso en el túnel de vestuarios al árbitro del encuentro para espetarle que estaba robando a la Real y que le iba a denunciar. No, no fue una buena noche para los donostiarras.

Desde entonces, han pasado dos años y dos meses, en los que Imanol Agirretxe apenas ha podido jugar cuatro partidos. Y eso que en principio parecía un golpe sin excesiva importancia. Un esguince de tobillo del que debía recuperarse en tres o cuatro semanas. Pero la lesión se fue complicando, y Agirretxe no podía entrenar con el grupo sin sentir alguna molestia. En esas condiciones, jugó contra el Málaga unos meses después, en febrero de 2016, cuando parecía que estaba casi recuperado. Arriesgó por ayudar a sus compañeros, salió en los últimos minutos, y prolongó su idilio con el gol, porque marcó el gol del empate. Todo parecía ir bien, pero la alegría de verle marcando se tornó en preocupación cuando se conoció que recaía de la lesión. Nunca se supo si aquellos minutos contra el Málaga tuvieron incidencia directa en la lesión de tobillo, pero seguro que no ayudó.

Al no mejorar de la lesión tuvo que ser operado en Madrid, pero la operación no arregó su problema de tobillo. Seguía notando dolores que le impedían la práctica de fútbol. Así que se tomó la determinación unos meses después de volver a operarle, esta vez por el prestigioso doctor Van Dick, que parecía haber encontrado la solución. La operación salió como se esperaba, pero el proceso de recuperación fue mucho más lento de lo esperado. Se daba la curiosa circunstancia de que Agirretxe podía correr como el que más, por lo que físicamente estaba más que preparado para jugar; pero su maltrecho tobillo no le dejaba hacer cambios de dirección, ni golpear cómodamente el balón. Sentía fuertes dolores. Se le aplicaron nuevos tratamientos conservadores que los médicos de la Real iban descubriendo cuando hablaban con otros especialistas, mientras el delantero de Usurbil veía impaciente pasar el tiempo.

Su vuelta no llegaba. Pero en la pretemporada de esta campaña surgió el milagro. Uno de los tratamientos fue efectivo, Agirretxe notó una importante mejoría y pudo hacer con todos su compañeros el stage en Holanda, donde pudo volver a jugar, e incluso marcar, algo que celebró llorando como un niño. No era para menos. Estaba listo para empezar la temporada. Pero tras dos años de recuperación, su cuerpo le iba a pasar factura. Sufrió sobrecargas que le obligaban a pararse, y una nueva lesión relacionada con la dolencia en el tobillo que le hizo perderse de nuevo varios meses de competición. Pero en las navidades pasadas se recuperó totalmente, y con el nuevo año, volvió un nuevo Agirretxe. Ese que lleva desde principios de 2018 entrenando con el grupo y que acumula ya tres partidos seguidos jugando, saliendo desde el banquillo, hasta el punto de que la jornada pasada pudo volver a marcar un gol en competición oficial. El usurbildarra ya ha pasado la luz del final del tunel y ahora regresa al lugar del crimen, donde comenzó todo su calvario. Y lo hace recuperado. Como un jugador nuevo que busca su sitio en su Real. "Sólo pienso en que estoy con muchas ganas, nada más. Estoy hambriento de fútbol y deseando estar en el campo. Pero hay que tener prudencia y no pensar en cosas personales para centrarnos en ayudar entre todos a la Real", dice cuando se le pregunta por su vuelta al Bernabéu, que puede cerrar el círculo de una historia de superación que muchas veces parecía que iba a acbar mal.