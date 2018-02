"El Racing no está tan mal"

El nuevo entrenador del Racing de Santander, Carlos Pouso, ha afirmado en su presentación que "tenía claro que iba a volver a los banquillos", tras su etapa como director deportivo de la UD Logroñés porque "tenía necesidad de entrenar" y "el prestigio" lo tiene como entrenador.



Pouso, que llega a Santander tras desvincularse del conjunto riojano, ha señalado que había recibido "muchas ofertas para entrenar" y le ha costado dejar un club al que ha cogido "mucho cariño", pero que aceptó ésta porque "se llama Racing de Santander".



"No voy a decir que es el sueño de pequeño ni besarme el escudo, pero a todos los que venimos aquí como visitante nos gustaría entrenar aquí", ha indicado el nuevo técnico del club cántabro.



Además, el entrenador vizcaíno ha explicado que por motivos de salud necesita estar cerca de su casa durante los próximos meses para seguir un tratamiento y en Santander lo puede "compaginar". Aunque ha matizado que "no es grave" tiene que asistir a revisiones periódicas.



Preguntado por cómo ha encontrado a la plantilla, Pouso ha reconocido que está "un poco triste y alicaída" tras el cese de Ángel Viadero, algo que considera normal en una situación como esta y que "debe enorgullecer a Ángel".



Sin embargo, ha añadido que le han recibido con "muy buena actitud" y espera que se mantenga este nivel porque una base de su idea de juego "es la intensidad" y el clásico "al final se juega como se entrena".



"Más que nivel táctico, que también, hay que mantener la calma, no es momento de venir como un elefante en una cacharrería, hay que convencerles de que son mejores de lo que han podido demostrar. Es momento de ayudarles y molestarles poco", ha añadido Carlos Pouso, que quiere ir conociendo más a sus nuevos jugadores para hacer valoraciones.



En la rueda de prensa también ha respondido sobre la presión que tiene el Racing por ascender que, a su juicio, es una "bendita presión", en comparación con la que tienen los equipo que luchan por no descender.



"El Racing no está tan mal, veo un clima que parece que estamos terceros por la cola", ha dicho Pouso que confía en lograr el objetivo del ascenso y "estar a la altura de esta afición o al menos no defraudarla".



En este sentido, es consciente de que existe esa presión y que "no por llamarse Racing se va a ganar" pero considera que tiene "los mejores mimbres" y tiene que intentar hacer con ellos "un buen cesto".



Sobre su estilo de juego ha manifestado que le gusta el que le "haga ganar", pero ha aseverado que "no es mucho de dibujos si no más del desarrollo del dibujo" en función de cada partido y los rivales.



Finalmente Carlos Pouso también se ha referido a la cantera y ha asegurado que cuenta con ella. "No rechazo la cantera, siempre se ha trabajado bien en Santander, igual no es el mejor momento pero en caso de necesidad ¿por qué no?, yo no voy a mirar el DNI", ha sentenciado.

Seguir leyendo