A juicio el voto por correo de Fariza

El Juzgado de Instrucción número 5 de Zamora ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de Fariza de Sayago y diputado provincial, el socialista Manuel Ramos, y otras 4 personas más, por un delito electoral, por alterar el voto por correo en las elecciones municipales de 2015.

El Juzgado atiende a las conclusiones de la Fiscalía y la acusación particular y decreta la apertura de juicio oral, en el que Manuel Ramos y otras 4 personas se enfrentan a una posible condena con penas muy dispares, en función de lo que aprecia la Fiscalía y lo que reclama la acusación particular.

La Fiscalía reclama un máximo de 1 años de prisión por delito electoral contra el cartero de Fariza, y de 6 meses de prisión para el alcalde Manuel Ramos y los otros 3 encausados.

Unas peticiones mínimas si se comparan con la petición de hasta 59 años de prisión y más de 90.000 euros de multa que reclama la acusación particular para el alcalde Manuel Ramos, al que atribuye 7 delitos electorales, 7 delitos de falsificación y 8 delitos de uso de su despacho de alcaldía para esa falsedad.

Tras conocer el auto judicial, el alcalde de Fariza, Manuel Ramos, ha manifestado a la Cadena SER que aún no sabe lo que va a hacer, mientras sigue proclamando que no ha cometido ningún delito. Ni el, ni los demás encausados… Por ahora el alcalde y diputado provincial no ha considerado su dimisión de ningún cargo.