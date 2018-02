La discordia entre ZEC y PSOE en Pontoneros deja sus acuerdos en el aire

Se veía venir. Zaragoza en Común y el PSOE han vuelto a chocar en Zaragoza Vivienda con el proyecto de Pontoneros, la recuperación del histórico edifico de la calle Madre Rafols. El concejal de Vivienda dice que el desacuerdo marca "un antes y un después" en su relación con los socialistas.

Al consejo de administración de hoy, jueves, de Zaragoza Vivienda incluso ha acudido el alcalde para intentar propiciar el acuerdo, pero no ha sido posible. Para Pablo Híjar, concejal de Vivienda, "marca un antes y un después" y, en materia de vivienda, "me siento libre a partir de ahora de cumplir o no cumplir con aquellos planteamientos que el PSOE haya realizado". Y ha anunciado que "cumpliremos los que enlacen con nuestras políticas de vivienda".

El desacuerdo consiste en que Zaragoza en Común quiere dedicar el edificio a alquiler social y el PSOE a residencia universitaria. La última oferta del gobierno municipal era repartir 2 plantas para alquiler social y la tercera para estudiantes, pero el PSOE había pedido tiempo. Lola Campos ha dicho que "nuestros tiempos son distintos y él quiere correr mucho sin saber dónde vamos, y nosotros preferimos esperar a correr cuando sepamos cuál es la meta". Por el momento, el concejal de Vivienda no ha querido concretar qué proyectos socialistas descarta.

El alcalde ha insistido en el mensaje de que los acuerdos con el PSOE quedan en el aire. Pedro Santisteve considera "triste y lamentable" la postura de los socialistas y afirma que impiden la labor del gobierno para crear empleo y activar la economía, lo que tendrá consecuencias con las enmiendas introducidas por los socialistas en el presupuesto municipal. Pedro Santisteve ha remarcado que "somos gobierno, llegamos a pactos y negociaciones y a acuerdos presupuestarios y esos tienen que ser cumplidos por ambas partes; aquí tiene que haber un trato de igualdad y no se puede exigir con la ejecución de las enmiendas y que los demás incumplan partidas que ha metido este gobierno para crear empleo y ampliar el parque de viviendas municipales".

Debate en Plaza Pública

¿Y ahora qué? En Plaza Pública, una vez más, la mala relación entre Zaragoza en Común y el PSOE ha vuelto a ser evidente. Sólo coinciden en que no quieren que nadie piense que coinciden en algo. En medio de la marejada, Chunta Aragonesista, que fueron los primeros en proponer el proyecto y aún lo ven factible.

Con esta situación, el Partido Popular entona todo un clásico en estos debates, "que la izquierda no sea capaz de ponerse de acuerdo; son los líos de la izquierda en Zaragoza". Ciudadanos sí apoyó el proyecto de viviendas con servicios compartidos en Las Fuentes. Esta vez, sin embargo, no han recibido ninguna propuesta de Zaragoza en Común para Pontoneros.