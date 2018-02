¿Cómo se gana a Osasuna?

Creer en sí mismo y en el compañero. Lucas Alcaraz sabe que el Almería tiene la posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas, que le permitirían seguir fuera del descenso, pero llega al Mediterráneo un CA Osasuna llamado a estar el próximo año en Primera División. Las sensaciones de Lorca, más allá de los puntos, no fueron del todo positivas y en el vestuario motiva el hecho de medirse a uno de los grandes de la competición. Desde que llegó el granadino ningún rival se ha podido llevar todo el botín del Estadio y quieren que la racha continúe viva.

El míster habló después del entrenamiento de un choque más complicado de lo que parece. De hecho, explica que para ganar es innegociable que sus jugadores estén casi de sobresaliente: “Es un equipo con poderío físico y de calidad. Lo que me preocupa, respetando al rival, es que mi equipo esté de 8 hacia arriba, que tenga un buen día y seamos intensos a nivel colectivo e individual”.

Irregularidad

La primera mitad en Lorca dejó un mal sabor de boca a técnico, futbolistas y aficionados. Lucas es un técnico exigente y no quiere que se vuelva a repetir, si bien recuerda que situaciones como esta se suelen dar en todos los encuentros, no solo con el Almería. “Le pasa a los 22 equipos. Cuando voy a Granada lo escucho allí y si fuera a Albacete sería lo mismo. Hay mucha igualdad y no es un fútbol tan coral como en Primera, donde hay equipos capaces de estar noventa minutos con el control del partido”, comentó.