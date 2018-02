En qué se gastan el dinero los grupos políticos del Ayuntamiento de Ávila

Por primera vez los ciudadanos pueden conocer para qué utilizan los grupos políticos del Ayuntamiento de Ávila la asignación económica que reciben mensualmente. En la página web municipal se han colgado los balances correspondientes a 2015 y 2016.

El concejal de UPYD, Javier Cerrajero, pidió que cada grupo hiciera público el destino de esa asignación económica, propuesta que fue aceptada, pero que no se ha llevado a cabo hasta dos años y medio después.

¿Cuanto dinero han recibido en 2015 y 2016? El dinero que perciben cada mes los grupos políticos se acordó en el pleno de organización celebrado el 7 de julio de 2015. Hay una antidad fija, de 276 euros por grupo y una cantidad variable de 460 euros por cada concejal electo. GRUPO NÚMERO DE CONCEJALES ASIGNACIÓN PARTIDO POPULAR 9 79.488,00 € CIUDADANOS 5 46.368,00 € PSOE 4 38.088,00 € TRATO CIUDADANO 3 29.808,00 € IU 3 29.808,00 € UPYD 1 13.248,00 €

Hasta ahora era posible saber cuánto dinero tenían asignado, pero no si se lo gastaban y en qué. No se trata de datos pormenorizados sino que se agrupan en diferentes epígrafes como "dietas de desplazamiento" o "atenciones protocolarias", que no permiten conocer el detalle de los gastos aunque sí arrojan información global.

Partido Popular, el que menos dinero ahorra

El Grupo Municipal del Partido Popular ha gastado casi 69.000 euros entre 2015 y 2016, lo que supone que solo ha ahorrado el 13% de la asignación que ha percibido. ¿Y en qué se lo ha gastado? Fundamentalmente en representación institucional, dietas por desplazamiento o asistencia a eventos (49.525euros) y en atenciones protocolarias (16.799 euros). También reserva una pequeña parte para entregarlo al Partido Popular, en concreto 1.800 euros. Y llama la atención que han pagado casi 700 euros en el mantenimiento de su cuenta bancaria.

Ciudadanos, el grupo de oposición con más gasto para representación institucional

Con cinco concejales este grupo político gastó en dos años casi 12.000 euros en reprentación institucional o asistencia a eventos. Y es el que tiene más gasto en materiales fungibles, no inventariables, con 2.259 euros. Ha ahorrado el 62% de la asignación con lo que tiene un remanente de 29.000 euros.

Partido Socialista, el que más gasta en asesoramiento

El grupo municipal socialista ha invertido más de la mitad de sus ingresos en asesoramiento externo, en total 20.400 euros. También es el grupo de oposición que más dinero ha dedicado a "atenciones protocolarias" y a mantener su "imagen corporativa" mediante una publicación periódica. Ha ahorrado el 15% de su asignación económica.

Trato Ciudadano no gasta ni en bolígrafos

Esta plataforma ciudadana que obtuvo tres concejales en las últimas elecciones ha percibido 29.808 euros hasta diciembre de 2016. Y se ha gastado...4'5 euros en mantenimiento de la cuenta bancaria donde ingresa el dinero.

Izquierda Unida entrega el 80% al partido

Izquierda Unida, con tres concejales, ha ingresado 29.808 euros. El 80% de esa cantidad, 25.000 euros, se ha destinado a "aportaciones a partidos políticos". También declaran un gasto de unos 800 euros en representación institucional y atenciones protocolarias. Ahorró el 16%.

UPYD, el grupo que menos dinero recibe

Con un solo concejal, este grupo político recibió entre 2015 y 2016 unos 13.200 euros. Su mayor gasto fue en material fungible y en asesoramiento externo con 1.792 euros y 1.379 euros respectivamente. No se ha gastado el 55% de su presupuesto, con lo que tiene un remanente de más de 7.000 euros.