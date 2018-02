El gobierno de España ha pagado por no dar comida a nadie, absolutamente a nadie, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura (Cie), nada más y nada menos que 670000 euros en tres años, de 2014 a 2017, estando el centro cerrado sin ningún inmigrante. Algo que reconoció este martes el propio ministro del interior, José Ignacio Zoido en el Senado, a preguntas de la senadora de NC María José López, que lleva tiempo investigando este escándalo mayúsculo.

El caso es que en España existen ocho Cies, siete de ellos abiertos y el de Fuerteventura que está cerrado temporalmente. Para su funcionamiento se contratan varios servicios, de alimentación, de energía y agua, de mantemiento y de limpieza. El ministro ayer dijo más para agrandar el escándalo, sin cortarse ni un pelo, además de decir que tienen que mantener los servicios y pagarlos aunque no haya inmigrantes por si llegan, cuando la administración tiene otro tipo de contratos que le permiten dar servicios ante las urgencias. Pero ya lo peor es que encima nos dijera que en el Centro de Fuerteventura ya no hay inmigrantes desde 2011, peor me lo pone señor ministro Zoido, porque nos hemos ido a las cifras del ministerio y las cifras de los otros años hasta ahora no mencionados y son hasta mayores. Por tanto el escándalo sigue creciendo y más que va a crecer.

Año 2012, gasto total del cetro majorero, más de 1140.000 euros. En alimentación más de 350000 euros, y en limpieza por ejemplo más de 550000 euros, sin nadie allí, es alucinante. El tercero más caro de ese año de los ocho de España. En el año 2013 los datos siguen siendo muy similares al año anterior y en 2014, 2015 y 2016, se reduce a la mitad la partida de alimentación, pero sigue siendo alta por encima de 160000 euros, insistimos estando como dice el ministro el centro cerrado. Es una auténtica pasada.

En los contratos de comida se paga por comida servida normalmente, si aquí no se sirve ninguna, no se entiende que se pague. "Esto es de cajón de madera de tabla". Quiero decir además, que habría que saber el personal que tiene la empresa en cuestión "Albie" en Fuerteventura para dar este servicio, si tiene instalación en la isla, por si se abre el centro en algún momento, o si ha ganado el concurso sin tenerla, que sería ya la "repanocha". Si así fuera el escándalo seguiría subiendo.

Y si además el adjudicatario tuviera un pasado relacionado con adjudicaciones, vamos a decir polémicas y discutibles, también coincidiendo con gobiernos del pp y además la empresa o alguna de ellas se hubiera constituido en Panamá, el caldero estaría al rojo vivo. Eso no significaría nada, pero podría dar a entender mucho.

Sea como fuere, nadie entiende que pasa con los gastos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura, estando sin inmigrantes, cerrado desde 2011, gasta al año alrededor de un millón de euros públicos. Toma ya. Sería como para investigarlo, por la vía política o por la que haga falta.

Resulta que los policías nacionales vienen pidiendo una mejora y actualización del plus de residencia, también exigen más medios para realizar su trabajo y no se ha podido hasta ahora y se va el dinero de esta forma en un centro sin gente. Los contratos de los Cie pueden ser legales, y aunque así fuera nadie entiende es como se han firmado.