La importancia de decir NO

Hay personas a las que les cuesta poner límites y rechazar peticiones. Lo que provoca que acaben haciendo cosas que realmente no desean, todo para satisfacer a los demás. Pero ¿qué pasa con uno mismo? ¿Qué pasa con nuestros deseos o no de hacer algo?

Hay que aprender a saber decir NO cuando realmente no podemos o no deseamos hacer algo. Y lo más importante, decirlo sin sentirnos culpables. Para ello debo asumir que soy yo quien decide, no los demás. He de confirmar que he entendido lo que me están solicitando. Si no lo veo claro en el momento, solicitar un tiempo para pensarlo. No proporcionar muchas explicaciones y rodeos. Ofrecer la información de manera clara y amable. Si es factible, ofrecer una posible alternativa.

Saber decir NO favorece la confianza en uno mismo, la autoestima. Nos valoramos y respetamos más, lo que también hace que aumente el respeto de los demás hacia uno mismo. Lo hablamos con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal.