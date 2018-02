Libertad bajo fianza para el presidente del Marbella FC

La Audiencia Provincial de Málaga ha decretado la libertad bajo fianza de 750.000 euros del presidente del Marbella FC detenido el pasado mes de septiembre dentro de la operación Oligark e investigado por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La operación de la Guardia Civil se desarrolló en Marbella y Mijas y se saldó con la detención de once personas y la imputación de un total de 14 que, supuestamente, integraban una red criminal de origen ruso dedicada a blanquear el dinero y que, de facto, supuso , según la Guardia Civil la desarticulación en territorio nacional de las organizaciones criminales rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya, rivales en Rusia pero asociadas en España.

A la hora de solicitar la libertad bajo fianza los abogados de Grinberg, en prisión desde el 28 de septiembre, han defendido que no existen indicios de delito por parte de su cliente, que de las pruebas no se puede extraer su participación en actividades delictivas de blanqueo de dinero ni integración en organización criminal. En un ciudadano, dice la defensa, que ha trasladado su patrimonio desde Rusia a España que paga sus impuestos, que tiene a sus hijos escolarizados en este país y que no hay riesgo de fuga. La defensa de Grinberg resalta que, únicamente su nacionalidad no puede ser indicio de participar en actividad delictiva alguna.

La Audiencia señala que existen indicios que incriminan a Alexander Grinberg pero también que no aparece en ninguna de las fotos del informe de pruebas aportado por la fiscalía en este causa y que no hay sospecha de que el presidente del Marbella CF vaya a eludir la acción de la justicia. Por ello declara la libertad bajo fianza de 750.000 euros de Alexander Grinberg con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado y la retirada del pasaporte.