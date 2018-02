Los testigos de la supuesta agresión sexual a una soldado en Antequera incurren en contradicciones

Los dos soldados que han prestado declaración en el juzgado togado militar de Sevilla este jueves son testigos de referencia de la supuesta agresión sexual de la que fue víctima la militar el pasado mes de septiembre en el acuartelamiento de Bobadilla en Antequera.

Testigos que, además de declarar, se han sometido a un careo ante las contradicciones en las que ambos han incurrido según Javier Rincón, abogado de la supuesta víctima: "Son hechos muy tangenciales, si tu llegaste y viste la habitación o no la viste, no han sido unos hechos relevantes, esperábamos que no lo fueran porque estos testimonios son tangenciales porque quienes realmente saben lo que sucedió en la habitación son nuestra cliente ( la supuesta víctima) y el soldado que está denunciado en las actuaciones".

Por esta agresión sexual ya declaró la soldado y el supuesto agresor que quedó en libertad con cargos.

El juzgado togado militar aún no ha tomado declaración alguna en relación a la supuesta violación grupal de la que la soldado ha denunciado haber sido víctima el pasado mes de diciembre.