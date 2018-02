El Ayuntamiento de Soria se solidariza con JUSAPOL

El pleno del Ayuntamiento de Soria ha acordado por unanimidad presentar al Gobierno las reivindicaciones de Jusapol (Justicia Salarial Policial). Este proyecto se inició en la Comisaría de Palencia por un grupo de Policías nacionales, la mayoría de ellos destinados en radiopatrullas, para reivindicar la equiparación salarial entre la Policía Nacional y Guardias Civiles con las policías autonómicas.

Además el pleno ha aprobado también por unanimidad aumentar la bonificación hasta el 50% del impuesto de construcciones para las nuevas empresas que se instalen en los polígonos de Valcorba o Las Casas. El concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar, ha lamentado que no se hiciera un estudio previo para concretar el porcentaje más idóneo. “¿Por qué el 50% y no el 70, el 80 ó el 95? No hay un estudio previo que justifique cuál sería la bonificación más acertada”, ha dicho Lózar.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, confía en que esta medida sirva para que “los emprendedores se animen” y se instalen muchas empresas en los polígonos industriales de la capital. Hasta ahora la bonificación en este impuesto para las nuevas empresas era del 25%.

El pleno también ha aprobado por unanimidad el coeficiente cero para el impuesto de plusvalías y el convenio con la Agencia Tributaria y la FEMP para que se cobren los recibos impagados que supone una media anual de 180.000 euros.

La moción que ha presentado IU para que la gestión de las guarderías municipales sea directa ha sido rechazada por el equipo de Gobierno. El concejal de IU, Enrique García, sólo ha recibido el apoyo del concejal de Sorianos.