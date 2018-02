Van Morrison en el Azkena de Vitoria

Van Morrison encabezará este año el cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria que tendrá lugar entre el 22 y el 23 de junio en la capital alavesa, según ha informado hoy la organización de este evento.

Además hoy también se han conocido otros grupos que van a completar el cartel de este festival, que contará con artistas de la talla de Joan Jett y Gluecifer.

Así, también estarán en el recinto de Mendizabala el próximo junio el mito del R&B británico Mott The Hoople, el grupo de hardcore Dead Cross, la banda de punk-rock de Nuevo Catecismo Católico y los gallegos The Soul Jacket.

Van Morrison, con más de treinta discos a sus espaldas, ha participado en diversas ediciones de festivales en el País Vasco y ahora sumará una nueva actuación en tierras vascas.

El legendario intérprete irlandés, conocido como el "León de Belfast", acumula 6 Grammy y un premio Brit, y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1993.

Además en sus discos se recogen diversos géneros que van desde el R&B, el jazz, pasando por el blues y el folk y ha influido en músicos como Bruce Springsteen y Elvis Costello, según recuerdan desde la organización del Azkena Rock Festival, que también cita discos destacados del veterano cantante como "Moondance" y "Astral Weeks".

Respecto a las nuevas incorporaciones conocidas hoy en una nota de prensa se detallan algunos datos. Así se indica que Mott The Hoople debutaron en 1969 y tuvieran repercusión en la era del "glam" con "All The Young Dudes", escrita para ellos por David Bowie, un "fanático" de su música.

Más corta es la trayectoria de Dead Cross, que se juntaron hace poco más de un año, mientras que ya llevan 25 años en activo Nuevo Catecismo Católico, calificada como la "mejor banda punk-rock" de Europa.

The Soul Jacket llega al festival vitoriano como banda recomendada de la revista Ruta 66 y con una vasta tradición de rock and roll detrás