El Parlamento vasco depurará responsabilidades por el caso de los comedores escolares

A la segunda, la vencida. El Parlamento vasco investigará finalmente el caso de los comedores escolares que la Fiscalía archivó tras la multa de 18 millones de euros impuesta por la Autoridad vasca de la Competencia a las siete empresas por pactar pecios al alza y repartirse el mercado.

El PP lo intentó sin éxito la pasada legislatura. Entonces PNV y PSE impusieron su mayoría parlamentaria. En esta ocasión, su debilidad ha sido aprovechada por la oposición en bloque, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, para dar luz ver a este foro que depurará las posibles responsabilidades políticas del caso que, según los proponentes, ha supuesto un perjuicio para las arcas publicas y las familias "de hasta 130 millones de euros" por el mayor coste de los menús.

"Porque más allá de los fríos números, de esos fríos 130 millones de euros, hay miles de familias que han padecido esta situación injusta, familias de la escuela pública vasca, la más humilde y la mas olvidada" ha lamentado José Ramon Becerra de Elkarrekin Podemos.

Por su parte, el parlamentario del PNV, David Latxaga, ha asegurado que el PNV "no tiene nada que esconder" y ha acusado a los proponentes de "no buscar la verdad, sino el titular" y expresamente al PP de querer "extender la mancha de la corrupción" al País vasco. "No somos iguales" ha señalado Latxaga.

"¡Estamos tontos o qué es lo que no pasa! Esto es un Parlamento. El PNV no es Dios. Esto no es una blasfemia, es decir, intentar controlar la acción política del PNV no es manchar la política vasca" ha respondido la popular Juana Bengoetxea.

La votación ha venido precedida por el desencuentro entre los socios del Gobierno vasco que ha obligado al PNV ha cambiar el sentido de su voto, tras decidir el PSE que no iba a oponerse a la investigación. Finalmente, ambos se han abstenido aunque inicialmente el voto jeltzale iba a ser en contra.