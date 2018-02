Juan Luis Larrea apadrina las inversiones de la Federación en los campos alaveses

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, pasó por Álava para apadrinar unas inversiones en la provincia vasca. “No hay nada decidido sobre el estadio que vaya a acoger la final de la Copa del Rey. Hay una comisión pero tenemos que conocer los dos equipos que jueguen la final. Lo normal es que se reúnan el lunes porque mañana viernes me parece muy precipitado. Este año la final es antes pero tienen que reunirse para temas de billetaje, seguridad. Seguro que se ponen de acuerdo. He escuchado que el presidente del Sevilla ha ofrecido su estadio para la final pero también hay que escuchar al otro equipo. Habrá que ver qué dice la otra parte”, comentó.

Sobre la posibilidad de establecer una sede fija como propuso el Wanda Metropolitano, Larrea dijo que “no lo veo, es algo a lo que no estamos acostumbrados por aquí. Para esta final, por ejemplo, se ha ofrecido el Wanda pero hay un partido programado para la víspera. Depende de los rivales, de los aforos y de esas cosas”.

También habló de la posibilidad de entrar de oficio en actos como el del otro día entre el Espanyol y el Barça con los insultos a Piqué y su celebración del gol. "Es un asunto que les corresponde a ellos, a los clubes. Supongo que el Espanyol tiene su por qué y así se lo ha hecho saber a la Liga. A mí no me parece mal porque lo que hay que tratar de hacer es tratar de erradicar estas actitudes que puedan resultar gravosas. Los niños son como esponjas y cuando ven estos comportamientos no resulta bueno", aseveró..

Sobre la renovación de Julen Lopetegui, aseguró que “todavía no está firmada. Que yo sepa, no he firmado nada pero es un asunto que está en manos del Director Deportivo. Se le ha ofrecido una renovación y yo creo que no habrá ningún problema ni con él ni con sus colaboradores. Él tiene contrato hasta el final del Mundial y no creo que haya ningún problema para su continuidad. Hay que ver sólo las condiciones económicas y esas cosas. Ahora mismo salgo para San Sebastián para estar en una conferencia que va a dar allí”.

El presidente también opinó sobre el VAR y recordó que “nosotros estamos intentando implantarlo pero sabemos que no nos va a solucionar todos los problemas. Yo confío en los árbitros y en que tengan suerte en los partidos sobre todo a partir de ahora que hay más cosas en juego porque va terminando la temporada”. En cuanto a su continuidad en el cargo aseveró que “ya llevo muchos años en el fútbol y sé el desgaste que hay porque todos los días hay cosas nuevas de las que ocuparte. Cuando se inicie el proceso electoral ya veremos lo que pasa, lo que quieren los responsables de las territoriales… si no, no pasa nada. No tengo ningún apego a quedarme o marcharme”.

Federación, CSD, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y ayuntamientos implicados distribuirán una aportación de 1.150.000 euros para hacer una grada en el campo del Alegría, reformar los vestuarios del Salvatierra y hacer instalaciones nuevas en Campezo y Asparrena. El CSD a través de la federación aporta 400.000, Gobierno Vasco y Diputación, 150.000 cada uno y el resto corresponde a los ayuntamientos implicados dependiendo de la obra que hagan.