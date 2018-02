El municipio de Los Barrios presenta una reclamación patrimonial a la Administración General de Justicia

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha anunciado que se va a iniciar el procedimiento para realizar una reclamación patrimonial a favor del Ayuntamiento y en contra de la Administración General de Justicia, “por el daño que ha causado al Consistorio el cambio de doctrina del Tribunal Supremo en el procedimiento de los amortizados. Esta reclamación estaría en torno a los 9 millones de euros que corresponde a los salarios de tramitación de los despedidos. Entendemos que no es el Ayuntamiento quien tiene que asumir las consecuencias de ese cambio de doctrina, lo tiene que hacer es quien han decidido cambiar su opinión después de haber hecho lo correcto desde este Ayuntamiento”.

El alcalde, Jorge Romero, ha pasado por el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar, y ha explicado el procedimiento que se va a seguir para realizar esta reclamación patrimonial. Según el alcalde el Ayuntamiento se basa en el Régimen de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se regula en el capítulo cuarto Ley 40/2015 1 de octubre en los artículos 32 y siguientes. Romero ha destacado que “somos víctimas del tiempo de demora de estos procesos judiciales, estamos convencidos que se ha cometido una injusticia con la decisión que llevamos a cabo en 2012 y debe ser reparada de alguna manera. Las sentencias recibidas a lo largo de este tiempo cuentan con una resolución, que hace referencia a nuestra alegación de que ha producido una vulneración de la tutela judicial efectiva”.

El alcalde ha señalado que “en ningún caso hemos hecho las cosas mal, a pesar de lo que algunos puedan decir, actuamos conforme a la doctrina en vigor y a la jurisprudencia que existía en febrero de 2012. Hubo un cambio de doctrina y eso ha quedado reflejado en cada una de las sentencias que hemos recibido. El Tribunal Supremo cambió de opinión y nos la aplicó con carácter retroactivo”.

El primer edil ha recordado que “en febrero de 2012 se hicieron efectivos los despidos, luego el Juzgado de lo Social de Algeciras los declaró nulos y después el TSJA en marzo de 2015 nos dio la razón aplicando la doctrina del momento. Luego entre la sentencia del TSJA y la del Tribunal Supremo hubo un cambio de doctrina y se nos aplicó con carácter retroactivo. El TS cambió de opinión, evidentemente que tiene todo el derecho a cambiar de opinión ellos interpretan la norma, pero entendemos que el Ayuntamiento de Los Barrios ha sido perjudicado por ese cambio de doctrina”.

“Si se hubiesen resuelto todos los procedimientos judiciales antes del 9 de marzo de 2015 podríamos haber tenido una resolución diferente. Hay que destacar que de 116 tan solo van a ingresar de momento 63 trabajadores y hay 8 trabajadores que solo van a cobrar una indemnización de 8 días por año. Actualmente el coste que va a tener el Ayuntamiento es de alrededor de 9 millones de euros, que corresponde a los salarios de tramitación, aunque cuando se tenga el documento terminado la cantidad seguro que será menor”, apuntó el alcalde.

“Entendemos que la justicia en este caso no ha funcionado como debería y ha habido un daño al Ayuntamiento de Los Barrios. En todo momento respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso no la compartimos porque el pueblo va a sufrir unas consecuencias por un cambio de doctrina que no depende del Ayuntamiento barreño”, matiza el primer edil.

El alcalde ha dejado claro que “hicimos lo que teníamos que hacer en su momento, las cosas se hicieron bien, nuestra decisión se hizo en base a unos fundamentos de derecho y hubo un cambio de doctrina. Ese cambio que nos ha perjudica debe ser remunerado y no lo deben de pagar los ciudadanos de Los Barrios, por eso es una responsabilidad de este equipo de gobierno llevar a cabo esta reclamación”.