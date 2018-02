“La victoria es vital para no descolgarse más de la promoción”

Claudio Barragán, entrenador del Hércules, afirma que una victoria el próximo domingo ante el Ebro en el Rico Pérez sería el empujón que necesita el equipo alicantino para engancharse a la zona de promoción de ascenso.

"No me gusta hablar de finales, pero es un partido muy importante que nos daría una fuerza tremenda", dijo el técnico valenciano, quien recordó que en el caso de que el Hércules no logre ganar podría "descolgarse" de los primeros puestos.

Claudio no quiso excusarse con las bajas de Candela y Torres, dos de los recientes fichajes, que se encuentran sancionados y dijo estar "tranquilo y "a gusto" en el club a pesar de la dinámica negativa del Hércules, que solo ha ganado un partido de los últimos diez.

"Tememos un buen plantel y podría decir, como todos los entrenadores, que merecemos más pero la realidad es la que es", dijo el valenciano, quien mantiene su confianza en el atacante Carlos Fernández a pesar de los pobres números del delantero.

"Los futbolista son personas y no siempre están como les gustaría estar. En este club hay unas exigencias que no hay en otros sitios", recordó Claudio, quien confió en que tanto Carlos como otros jugadores "tienen que quitarse el peso de encima y demostrar el nivel que tienen".

El entrenador del Hércules deseó poder encarrilar un partido pronto en el Rico Pérez y pidió "intensidad" a sus jugadores para poder superar a un rival "compacto y duro".

"El Ebro tiene un sistema definido y aprovecha bien los robos. Es ordenado y aguerrido", explicó Claudio Barragán, quien incidió en que tienen una nueva oportunidad de demostrar "que son mejores" de lo que se pudo ver en la última jornada en Badalona, donde el equipo ofreció una mala imagen.