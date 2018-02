Los vecinos denuncian el retraso en la convocatoria de la Mesa de Limpieza de Alicante en la que participan las distintas asociaciones y Juntas de Distrito.

El portavoz vecinal, José María Hernández Mata, ha resaltado que este foro no se reúne desde hace casi un año cuando todavía era el responsable el edil de Guanyar, Víctor Domínguez. Añade que no es el único consejo de participación ciudadana del que forma parte y que no se convoca desde hace meses. Y es que apunta también, por ejemplo, a la Mesa del Transporte.

Hernández Mata, de la Asociación la Voz de la Florida, ha lamentado la falta de interlocutor, y asegura que "no saben dónde acudir", ya que aún está pendiente la auditoría para conocer el funcionamiento del servicio y "hay cuestiones que plantean los vecinos que hay que trasladar a los responsables", ha dicho.

Desde la Concejalía de Limpieza han asegurado que se está buscando una fecha para convocar la Mesa "cuanto antes".

Hernández Mata, a escasos días para que los presupuestos municipales para 2018 vayan a pleno, lamenta que no haya habido prácticamente participación de las Juntas de Distrito, "y que todo haya sido con el tiempo pegado".