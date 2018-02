No es nada nuevo que a lo largo de la historia los políticos se hayan enfrentado a los filósofos. Ya sucedió en la Antigua Grecia. En la actualidad, con la LOMCE, la filosofía vuelve a ser maltratada y, quizás, algo parecido pueda volver a suceder en el futuro.

Y es que primar el espíritu crítico y racional no termina de gustar a todos. La buena noticia es que, al final, pese a los avatares que han jalonado la historia, los humanos nos seguimos haciendo preguntas. Si no fuera así, no habríamos evolucionado como sociedad, nos habríamos estancado. Y por lo tanto, al final, la filosofía termina venciendo.

Es importante preguntarse por qué es condenado a pagar una multa un joven que le pone su cara a un cristo en una foto empleada en una red social; o cuáles son los límites éticos de los avances tecnológicos en medicina; o cómo hacer un uso responsable de las redes sociales para mitigar el machismo o evitar que proliferen las agresiones sexuales.

Tras los recortes de la LOMCE, que colocaron a las asignaturas de Filosofía e Historia de la Filosofía en una situación extrema, y mientras esperan que la Conselleria de Educación la recupere, como han hecho otras autonomías, como troncal u obligatoria, varios profesores de la provincia de Alicante han publicado el libro Per què filosofia?

Se trata de una publicación en la que recogen distintos artículos -incluso de alumnos- con los que tratan de demostrar la importancia de tener estas asignaturas para formar el espíritu crítico de todos los escolares.

Con dos de estos profesores, Manuel Bares y Trinidad López, hemos hablado en Hoy por Hoy Alicante. En la charla también ha participado nuestro colaborador y catedrático de Filosofía, Cecilio Nieto: