USE acusa a la alcaldesa de incumplir el plan de reducción de deuda marcado por Tesorería

USE Bierzo considera una ‘desvergüenza’ que la alcaldesa de Ponferrada 'presuma' de una reducción de deuda de 7 millones de euros que está muy por debajo de la exigencia del plan de tesorería municipal para este periodo.

Dice el portavoz Samuel Folgueral que la previsión en ese plan cuantificaba en 11 millones de euros la cantidad a reducir por lo que la deuda municipal quedará establecida en casi 34 millones de euros y no en los 29 que indicaba la tesorería. Asegura Folgueral que la alcaldesa ha hecho los deberes ‘ a medias’ y , de hecho, no podrá tampoco disponer de esos 7 millones de euros dado que la reducción de deuda 'no suponer liberar partidas económicas'. Es más, está convencido que el dinero que pueda invertirse procederá del 'catastrazo en toda regla' acometido por la alcaldesa que ha permitido una subida del 14% en el valor catastral de las propiedades en dos anualidades consecutivas que ha supuesto para muchos propiestarios, dice Folgueral, 'una tasa de 60 euros por gallineros y alpendres'.

Todo dice Folgueral 'sin acometer ninguna actuación de referencia', una situación muy distinta al mandato del bipartito en el que además de las intervenciones de seguridad en el cauce del río Sil o los campos Ramón Martínez, se celebró un Mundial de Ciclismo.

En ese sentido, el concejal de asuntos económicos de la formación, Fernando Alvarez remarca que en las cuentas municipales no quedan rastros de deudas provocadas por la cita deportiva excepto los 3 millones de euros de préstamo al Banco de Santander que, por cierto, asegura el edil siempre estuvieron consignados en los presupuestos. De hecho lamenta que la alcaldesa intente confundir a los ciudadanos sobre los problemas ocasionados por el Mundial cuando la mayor parte de las deudas son previas a esa cita deportiva y vencen en el año 2030.

Para Álvarez no hay mayor frivolidad que las declaraciones de la alcaldesa sin apoyarse en un ningún informe económico y , de hecho, sólo queda claro, a su juicio, que ha metido en ordenación las casas de aperos y los gallineros del municipio para ingresar más a través del IBI.

'Son unos auténticos incompetentes que dirige una auténtica frívola, expertos en perseguir gallinas' ha señalado Álvarez en relación a ese afán por gravar el bolsillo de los ciudadanos con la inclusión como propiedades de valor de pequeñas construcciones sin importancia, dijo.