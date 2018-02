Cervera: "Recuperaremos sensaciones primero por la fortaleza y luego por el juego"

Cádiz Oviedo, partido de altura en Carranza. El entrenador del equipo amarillo sabe de la dificultad que tiene el choque y no se esconde. "Partido importante, bonito de asistir, interesante. Dos equipos muy parecidos en los conceptos del fútbol, que lo importante es ganar. Muy igualados en la clasificación y será difícil. Buscamos que el contrario no esté cómodo para buscar nuestra comodidad".

El equipo asturiano cambió su forma de jugar y ahora lo hace con una defensa de cinco, Cervera, admite que "ellos han cambiado, juegan con defensa de cinco y desde que lo hicieron no pierde. Es una defensa de cinco para no recibir goles, la meten muy arriba. Juegan con cuatro centrocampistas y hemos visto vídeos y sabemos lo que vendrá. Pero espero que se encuentren un equipo con la misma pasión por el fútbol y la misma intensidad".

Los amarillos no están teniendo suerte ante los asturianos, pero el míster no le da más importancia. Son "cosas del fútbol, desde que estoy aquí no, antes sí les he ganado. No tengo esos datos en cuenta".

Los amarillos tienen que volver a la senda de la victoria y el entrenador señala el camino "El equipo se recuperará de sensaciones primero por la fortaleza y luego por el juego, no podemos ir primero al juego porque nunca hemos sido unos virtuosos"

Sobre el tema de Barral reconoce que "Siempre tiene opciones de jugar, el tema de David no sé explicarlo bien y si lo intento explicar me meteré en un charco. Es el delantero que más jugó de titular en el Cádiz, pero esto es el Cádiz y el equipo juega de una manera y ya llegará el momento de cambiarla, pero creo que tardará".

Por último, habla de nuevo sobre la importante de los goles de los delanteros del equipo cadista. "Sabemos que si conseguimos un jugador que nos meta diecisiete goles estaremos muy, muy arriba. Buscamos el equilibrio, pero cuando no estamos bien o tenemos dudas el equipo tiende a resguardarse más que a abrirse".