Dustaphonics, New Raemon, Dellafuente y Alfonso del Valle

Este viernes, entre otros eventos musicales, se celebra una nueva edición del Cowabunga Rock en Ambigú Axerquía, a las 21:30h. Fiesta de Rock & Roll con las actuaciones de la banda malagueña de garaje-punk, The Oddballs, los sevillanos punkeros The Wild Pajarracas, y los británicos The Dustaphonics con coctel de R&B, rock, soul, surf y punk de los 60´ y 70´.

Y la gira del grupo de Ramón Martínez, The New Raemon, “Quema la memoria”, para en la sala Hangar, a las 22:00h para mostrar su evolución, a través de las canciones de su último disco “Lluvia y truenos”.

Mañana sábado, jondura rockera y trap alternativo desde Granada. El proyecto Dellafuente en la sala M100 a las 21:00h. Mezcla de estilos para un creador que juega con una estupenda baza: su gran número de fans. Y también en el Ambigú Axerquía, pero a las 22:00h, Fausto Taranto, banda de metal con aires flamencos.

El domingo, a mediodía, en la clausura de las Jornadas por la Paz en el Sector Sur, actúan Arco y Raquel, SaraBanda y Delicatessen, jóvenes artistas del proyecto UCO Urban Music.

Y a las 19:00h, el cantautor Alfonso del Valle, acompañado de la Van Moustache, en el ciclo “Domingos de autor” del Long Rock Centro.

Escucha aquí nuestra agenda musical completa en Córdoba Hoy por Hoy!!!