El PP de Elda denuncia que no se solicite subvención para empleo juvenil

Europa ha dado luz verde al 92% de los proyectos presentados por las poblaciones de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana para generar empleo juvenil. Ayuntamientos como el de Pilar de la Horadada, Alcoy o Santa Pola se beneficiarán de estas ayudas. Elda no porque no ha presentado proyecto alguno. Así lo ha denunciado el Portavoz del PP, Francisco Muñoz quien afirma que el gobierno presume de preocuparse por los jóvenes pero no que dice, cuando tiene la oportunidad no lo pone en práctica. Muñoz lamenta que no se haya aprovechado este tipo de iniciativas para la contratación juvenil en el municipio.

