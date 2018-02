El Eldense quiere pescar ante el Roda (D. 17:00 h)

El C. D. Eldense (5º: 43 Ptos.) rinde visita al C. D. Roda (10º: 33 Ptos.) en el partido de la 27ª jornada de liga del Grupo VI de la Tercera División de fútbol que se jugará esta tarde (17:00 h) en la Ciutat Esportiva “Pamesa Cerámica” de Vila Real que dirigirá el valenciano Rubén García Gallegos.

Más allá del incomprensible además de poco justificado hermetismo que se ha instaurado esta semana en el seno del Eldense de cara al partido del domingo, los de Miguel Ángel Mullor acuden a la cita con la intención de lograr los tres puntos para no perder el contacto con el grupo de privilegio, pero se va a encontrar con un Roda que no se lo va a poner fácil sobre todo porque el de Pepe de la Sagra se ha hecho fuerte en su terreno de juego. El técnico del equipo vilarrealense no podrá contar con el sancionado Alberto Ramos.