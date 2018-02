'La voz amiga de la radio'

Me gusta la radio. Hace algunos años, con la proliferación de medios de difusión y comunicación, los más agoreros pronosticaron su declive. Recordemos esa canción de 1979, de Bruce Woolley y The Camera Club (video killed the radio star), en la que se expresaba que, con la llegada de los reproductores de vídeo, parecía hacerse patente que la radio era el pasado y el vídeo el futuro.

Por fortuna erraron en su diagnóstico. La radio está más viva que nunca, su voz llega a cada rincón de cada espacio en el que alguna persona está ávida por escuchar su música, sus tertulias o su información. La radio vive día y noche, por eso somos muchos los que accionamos el interruptor cuando otros duermen y, en nuestra intimidad, compartimos esos espacios blancos de nuestro sueño.

Algunas noches, sin embargo, la radio abandona a sus más fieles, a los que de lunes a viernes seguimos sus programas y buscamos el sueño bajo su ondas. Esas noches el fútbol parece ocuparlo todo y el run-run de la voz serena, del diálogo, es sustituido por la estridencia de la retransmisión deportiva, en una señal más del papel determinante que está tomando en nuestra cultura, en nuestras vidas.

Me gusta el deporte, me gusta verlo y practicarlo, y me gusta el fútbol, en particular. Pero me revelo ante el papel predominante que está ocupando en nuestro ocio, en nuestra cultura e incluso en nuestra economía, y miro con ansiedad el calendario esperando el momento, en los meses de estío, en que la vida vuelva a la normalidad, en los que de nuevo, al accionar el interruptor de mi receptor, pueda escuchar esa voz amiga que me acompañe en las horas previas de mi sueño.