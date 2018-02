Reacciones a la presunta violación de un niño por escolares

Las reacciones a la presunta violación de un menor por sus compañeros de colegio en un centro educativo de la Sierra de Cazorla no se han hecho esperar. El presidente de la Asociación Pro Derechos de los Niños, Juan Pedro Oliver, ha asegurado que "están fallando demasiadas cosas". Ha calificado de "episorio terrible y terrorífico" que la víctima sea un niño de nueve años y los agresores varios menores de entre 12 y 14 años. En este sentido, asegura que detrás de un niño que hace algo mal puede que en el ámbito familiar algo esté fallando.

Desde la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos se pide aumentar la vigilancia. Exigen actuar "a la mínima" remarcando que en estos casos hay que pecar por exceso antes que por defecto". Insisten en que estas situaciones "no son causa del sistema mismo, aunque bien podría ponerse vigilancia extra y detectar, porque son casos que afectan a la sociedad y existen protocolos que no obstante, no suponen medidas suficientes".

Comparecencia

Ciudadanos ha adelantado que pedirá que la consejera de Educación, Sonia Gaya, comparezca en la comisión de Educación del Parlamento Andaluz para "informar acerca de los fallos en la prevención y detección de casos de violencia infantil como esta". Califican de "gravísimos" los hechos presuntamente acaecidos, y ha exigido "conocer todos los detalles" para, en su caso, "depurar todas las responsabilidades".

Recordamos que se trata del caso de un niño de 9 años supuestamente violado por otros cuatro menores en un centro educativo de la Sierra de Cazorla. La Fiscalía de Menores y la Delegación de Educación de la Junta en Jaén han abierto sendas investigaciones por esta violación cometida, presuntamente, por otros compañeros, de entre 12 y 14 años, quienes han sido expulsados del centro escolar. El menor tuvo que ser atendido en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, era compatibles con una violación anal.