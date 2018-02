Bruselas, pendiente de la contaminación de Villanueva del Arzobispo

El nombre de Villanueva del Arzobispo sigue en la mente del portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo Comunitario, Enrico Brivio, que este viernes ha vuelto a pedir a España nuevas medidas para atajar la contaminación existente en distintas zonas de nuestro país como Madrid, Barcelona, Avilés o la ya citada Villanueva del Arzobispo. El comisario, según Europa Press, ha pedido medidas adicionales, creíbles y efectivas, encaminadas a combatir la contaminación atmosférica de estas zonas para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Concretamente en Villanueva del Arzobispo la contaminación es de partículas finas (PM10), unos niveles sobre los que desde hace años trabaja el propio ayuntamiento, tal y como ha asegurado su alcalde, Jorge Martínez, a esta casa, y un esfuerzo para el que el primer edil ha pedido ayuda al resto de administraciones. Y es que según Martínez, medidas puede haber muchas, pero lo que hace falta es inversión.

Precisamente el primer edil nos ha contado lo último que están haciendo: "Hemos hecho un informe ejecutivo que nos indica de donde viene esta contaminación, como por ejemplo de vehículos o de calderas de biomasa y seguimos en proceso para solucionar el problema. Hemos creado la comisión de calidad del aire dentro del ayuntamiento y se están tomando todas las medidas pertinentes".

Además, el alcalde ha señalado que han comprado una barredora por aspiración que elimina estas partículas contaminantes, que han instalado filtros para las calderas municipales y que incluso se ha hecho un plan de accesibilidad al municipio.

SOS a las administraciones

El primer edil ha recordado que la planta de biomasa situada a tres kilómetros de la localidad y que tuvo problemas de contaminación ya corrigió sus niveles de emisión con los filtros correspondientes y tiene hasta premios medio ambientales, por lo que no la culpa de este problema. Eso sí, el alcalde de Villanueva solicita apoyo al resto de administraciones, tanto a la regional, que reconoce le está ayudando, como a la nacional, porque de las medidas posibles todas necesitan una financiación importante que el ayuntamiento por si solo no tiene disponibilidad. "Lo mismo que se han abierto una línea de subvenciones para eficiencia energética pues que se abra otra para poner un postquemador en todas las calderas. Nosotros sacar una ordenanza que obligue a todas las calderas a tenerlo y que haya una subvención específica para que las familias la pongan. Lo mismo que en una ciudad como Madrid o Barcelona cualquier subvención sería astronómica por la gente que vive aquí no sería tanto porque con un chorrillo que dejen caer nos solucionarían la papeleta y estamos hablando de salud", ha finalizado Martínez.