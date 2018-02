"Si bajamos la guardia nos pueden sorprender"

Repetir triunfo ahora en casa, donde hasta ahora no se ha escapado ni un solo punto, es el objetivo del Xerez DFC este domingo ante la visita del San José, un rival que no debe plantearle ningún problema al líder de la liga.

Se trata “de ganar y de mejorar aspectos en el juego del equipo”, esa es al menos la idea que plantea Pepe Masegosa, entrenador del equipo, durante la rueda de prensa previa al choque, que ha tenido lugar en la Real Escuela del Arte Ecuestre, hasta donde se desplazó el equipo para hacer la foto oficial de la temporada.

Aunque el partido se plantea asequible, el técnico sevillano huye de cualquier tipo de euforia tras estas últimas tres victorias consecutivas que ha encadenado el equipo en un momento ya crucial de la temporada, por eso mantiene que "no podemos pensar que vamos a ganar fácil, ahora es cuando más exigentes hay que ser con los jugadores porque cuando bajas la guardia es cuando te pueden sorprender". Sobre el rival, Masegosa comentaba que "empezó muy bien, obtuvieron resultados muy vistosos, pero con el paso de las jornadas le ha ido pesando la competición. Es un equipo capaz de ganar en cualquier sitio y no podemos infravalorar al rival".

Para este fin de semana, Masegosa no podrá contar con Tamayo por sanción, ni con Álvaro y Marrufo por lesión. En este sentido, explicaba además que "Pablo Bonomo tiene una sobrecargar en el abductor y por lo demás el equipo va a ser muy similar al de las últimas jornadas". En cuanto a posibles modificaciones en el once de inicio, el técnico comentaba que "tenemos muchas variantes, no está descartada la presencia de Expósito en el once, pero todos los jugadores tienen protagonismo en este equipo y van a contar con minutos".