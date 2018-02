"El Xerez CD debe ser favorito en cualquier campo"

No ha sido una semana fácil en el Xerez CD. La marcha el lunes de Vicente Vargas, ha dejado a la plantilla descolocada y ante un futuro inmediato plagado de incertidumbre. De entrada, aunque el objetivo era fichar a su sustituto esta misma semana, la opción preferida, la de Jesús Mendoza, no termina de cerrarse ante la negativa del Antoniano de dejarle salir y las otras alternativas no convencen, por lo que el tiempo de fichar a un primer entrenador se demora a la espera de convencer al club lebrijano de su postura inicial.

Así pues, José María Barragán, se sentará en el banquillo en el Nuevo Mirador de Algeciras, aunque espera “que la próxima semana se cierre el fichaje del entrenador” y no prolongar así su interinidad en el banquillo xerecista.

El jerezano sabe de la dificultas del partido, porque “nos enfrentamos a un rival que tiene los medios suficientes para acabar entre los cuatro primeros de la liga y además hay que decir que lo están haciendo muy bien, estamos hablando de una de las tres mejores plantillas de la categoría”. Pero Barragán saca pecho y no se arruga ante un partido como el del domingo, “el Xerez CD debe ser favorito en todos los campos donde juegue, pese a lo que diga actualmente la clasificación”.

El técnico recuerda sobre su situación ahora al frente de la plantilla que “soy un trabajador del club y estaré allí donde me digan. Así lo hice el año pasado cuando se me pidió que colgara las botas para pasar al cuerpo técnico. Aquí lo que impera es mantener el escudo y a la institución”.

En cuanto a las bajas, Israel, tal y como se esperaba y Paco Borrego, con una torcedura de tobillo, no podrán jugar en Algeciras el próximo domingo, encuentro que se disputará desde las cinco de la tarde.