Cinco millones de cupones de la ONCE con la Cruz de Ferro como protagonista

El cupón de la ONCE del jueves, 15 de febrero, está dedicado a La Maragatería. Cinco millones y medio de cupones divulgarán por España esta comarca leonesa.

El cupón está ilustrado con una fotografía de la Cruz de Fierro, que se encuentra en el punto más alto del Camino de Santiago Francés, y está formada por un poste de madera de unos cinco metros de alto coronado por una cruz de hierro.

Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación de León, e Ismael Pérez Blanco, Delegado Territorial de la ONCE en Castilla y León, han presentado este cupón en la Sede de la Diputación de León, acompañados por la Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Arancha Casado, y el Director de ONCE en León, Oscar López. En dicha presentación, han estado presentes los alcaldes de los municipios que componen la Margatería (Lucillo, Luyego, Val de San Lorenzo, Brazuelo, Santiago Millas y Santa Colomba de Somoza y Astorga).

La Maragatería está situada en la zona central de de la provincia de León, y limita al Norte con la comarca de La Cepeda, al Sur con la de La Valduerna, al Oeste con El Bierzo y la comarca de La Cabrera, y al Este con La Vega del Tuerto y La Valduerna.

Brazuelo, Lucillo, Luyego, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Val de San Lorenzo y Astorga son los ayuntamientos que forman La Maragatería, todos ellos llenos de encanto, naturaleza, tradiciones, arte e historia. Esta comarca está poblada desde tiempos prehistóricos. Sus habitantes se denominan ‘maragatos’.

El presidente de la Diputación destacó que la Maragatería representa la esencia de León, “una provincia con una enorme diversidad patrimonial, cultural, paisajística y gastronómica, diferencias” que, a su juicio, “la enriquecen”.

El viajero puede disfrutar de un buen número de tradiciones y admirar, en sus poblaciones, los conjuntos urbanos ellos fieles a la arquitectura popular. Entre los pueblos con construcciones típicas destaca Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico Artístico. La artesanía, especialmente la relacionada con textiles de lana, es otra de las joyas de esta zona.

La gastronomía es otro de los elementos importantes de esta comarca, en la que destaca el cocido maragato, que consta de elementos del campo: sopa, berza, garbanzos y siete tipos de carnes. Se caracteriza porque se sirve al revés, comiendo primero las carnes del cocido, luego las verduras y, finalmente, la sopa. Un plato para reponer fuerzas tras recorrer la zona.

Destaca el patrimonio histórico y artístico de la localidad de Astorga. Desde el legado romano, como las Termas Mayores y Menores o el Aedos Augusti, templo dedicado al emperador; al Santuario de Fátima o la Capilla de la Vera Cruz (siglo XV), la Iglesia de San Bartolomé (finales del siglo XI), pasando por La Plaza Mayor o el Ayuntamiento. Sin olvidar el Modernismo, representado por la Casa Granell. Destaca también el Palacio Episcopal, sede del museo de los Caminos, obra de Antonio Gaudí.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.