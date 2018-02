Nace la Fundación Othman Ktiri para la promoción de iniciativas solidarias y de Responsabilidad Social Corporativa

La Fundación Othman Ktiri acaba de ser constituida ante notario como entidad que nace con la voluntad de impulsar iniciativas y acciones de Responsabilidad Social Corporativa y de solidaridad encaminadas a ayudar a los colectivos más desfavorecidos.

Entre los objetivos de la Fundación Othman Ktiri se encuentran la lucha contra el hambre, la protección a la infancia, la asistencia a las personas en riesgo de exclusión y a las víctimas de malos tratos, la promoción de la reinserción social y la asistencia a inmigrantes, entre otras causas.

La Fundación Othman Ktiri rubrica y consolida así la apuesta que OK Group viene realizando desde en los últimos años por la Responsabilidad Social Corporativa. Un compromiso con la sociedad que, tanto su división de alquiler de vehículos, OK Rent a Car, como la división destinada a la venta de vehículos seminuevos, OK Cars, materializan a través de multitud de proyectos y acuerdos de colaboración.

Algunas de las últimas asociaciones con las que se han llevado a cabo iniciativas solidarias y de Responsabilidad Social Corporativa son Hugging Nepal, Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama, Sonrisa Médica, Proyecto Hombre, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Real Mallorca, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears y la Escuela Internacional Sine Dolore.