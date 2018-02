Vicente Moreno: "En una o dos semanas Lago ya podría entrenar con el grupo"

El Real Mallorca, líder de Segunda B, juega este domingo en casa de la UD Llagostera con el claro objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva y mantener, al menos, la distancia de nueve puntos con el segundo clasificado. Vicente Moreno, entrenador bermellón, espera un partido muy complicado tanto por la buena racha del equipo catalán como por las condiciones meteorológicas con que se pueden encontrar.

"Me espero un partido muy complicado. El Llagostera ha mejorado mucho en los últimos partidos y se merecen estar más arriba. Como siempre, ellos tendrán ese plus de más por jugar contra nosotros", comenta Vicente Moreno. El partido del domingo lo compara también con el encuentro disputado en Sagunto, lo hace en relación a la meteorología, la complejidad del rival y las dimensiones del campo.

El míster bermellón ha afirmado que Lago Junior podría entrenar con el grupo en una o dos semanas: "Es un jugador que necesitamos y nos alegramos que esté tan cerca de recuperarse. Está intentando acelerar su vuelta pero hay que tener paciencia". Vicente Moreno también ha hablado sobre dos nombres propios y nuevos en el Mallorca como son Anderson Arroyo y Dani Ndi: "Anderson ha fichado por el filial pero estaremos atentos porque sé que nos puede dar muchas cosas; Ndi está de prueba y el club debe decidir si le damos una ficha, dependerá de como rinda en los entrenamientos".

También se le ha preguntado sobre la clasificación para el play-off de ascenso, parece que con cinco victorias se sellaría dicha clasificación. Vicente Moreno reconoce no haber hecho cuentas: "Quedan catorce partidos y no he hecho cuentas. No sé ni a cuanto está el quinto clasificado. No me preocupa para nada. Solo pienso en ganar al Llagostera".