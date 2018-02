Cautela con el cuartel

Tras darse a conocer la noticia de esas negociaciones para, posiblemente, vender el cuartel Marqués de la Ensenada y desarrollar un ambicioso proyecto en la villa, los grupos en la oposición se muestran cautos con las informaciones. Tanto el Grupo Popular como el independiente Fidel Lambás lamentan que no hayan sido informados de estas gestiones, aunque desde el Grupo Socialista se recuerda que el Ayuntamiento es simplemente un mediador y no se debe trasladar a la opinión pública nada más hasta que no se mantengan próximas reuniones en Madrid entre el Ministerio de Defensa y el grupo de inversores.

Lambás valora esa cautela con la que se pronuncia el concejal de hacienda Jesús Hernando, que ha estado presente en algunos encuentros de negociación, pero pide que la alcaldesa no lance dudas sobre la oposición cuando alega que estos critican el trabajo del Ayuntamiento en materia de licencias y, asegura que todos apoyan una iniciativa de este tipo sin lugar a dudas.

Por su parte, desde el Grupo Popular se insiste en pedir cautela y también más información ya que aseguran, ellos se han puesto en contacto con distintas administraciones en Valladolid y les han trasladado que desconocen el tema.

Ante estas declaraciones, el independiente Fidel Lambás ha reconocido que esas negociaciones están en marcha y le sorprende que el PP no sepa nada cuando un antiguo concejal de esta formación también ha estado presente en las mismas. En cualquier caso, los tasadores del grupo inversor ya han estado en Medina y será en próximas fechas cuando se mantendrá un nuevo encuentro en Madrid entre las dos partes interesadas.