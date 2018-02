"Fue una mala noche, pido disculpas a todos"

"No fue mi mejor noche, la puede tener cualquiera pero no es excusa y pido disculpas a todos". Éstas fueron las explicaciones de la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Yecla, Inmaculada García, en la comparecencia de prensa que ofreció tras conocerse el episodio en el que se vio involucrada el pasado sábado.

Todo ocurrió en torno a las cinco de la mañana de la madrugada del domingo cuando la edil se dispuso a entrar en un local nocturno de Yecla. El portero negó la entrada a García debido a su "evidente estado de embriaguez" y ante la negativa de ésta, la edil recurrió a su condición de concejal para que le permitiera el paso.

El empleado del local acabó solicitando la presencia policial. Éstos le requirieron la documentación, la edil argumentó que no lo llevaba en ese momento por lo que tras una breve discusión, según publicaba La Verdad, la concejal acabó en la comisaría pero, según fuentes policiales, no en condición de detenida.

Un capítulo que ha causado un enorme revuelo en la localidad de Yecla y por lo que acabó dando explicaciones en la tarde de ayer. "Me vi envuelta en una serie de incidentes por los que debo pedir disculpas a todos los que allí se vieron implicados, con los que me voy a poner en contacto personalmente para expresarles mis disculpas, y con todo el pueblo de Yecla” comentaba García al tiempo que reconocía sus "decisiones equivocadas como salir sin mi documentación a la calle, lo que me llevó a tener que identificarme ante los agentes de policía".

La edil, número cinco en la lista del PP en las últimas elecciones, también se ha querido disculpar con sus compañeros en el Equipo de Gobierno. "Me siento abochornada no sólo por el incidente sino también porque creo que he faltado a la confianza que en mi han depositado mis compañeros de grupo y sobre todo el alcalde" concluyó.