La falta de acuerdo imposibilita crear una agrupación de protección civil en Cervera de Pisuerga

Ciudadanos lamenta que no se haya podido crear una agrupación comarcal de protección civil en Cervera de Pisuerga, Según la Alcaldesa, Francisca Peña, “El PP y el concejal no adscrito impiden crear, a propuesta de 19 cerveranos, una agrupación comarcal de protección civil”. En el Pleno de la semana pasada el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga presentó una propuesta para crear un centro comarcal de Protección Civil compuesto por 19 voluntarios, que fue rechazada por el voto en contra del PP y del concejal no adscrito.

“Protección civil es un servicio público cuyo objetivo es garantizar la protección física de las personas y de los bienes en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública en el cual participan tanto las administraciones como los propios ciudadanos mediante la colaboración voluntaria”, afirmó Francisca Peña, “Teniendo en cuenta que Cervera es un municipio de montaña, con 24 núcleos de población, con una ciudadanía en su mayoría de edad avanzada, con una meteorología adversa en los meses de otoño e invierno, con numerosas actividades de deporte y ocio en primavera y verano, consideramos desde el equipo de gobierno, necesaria para este municipio la creación de una Agrupación de Voluntarios.”

“Es una pena que hayamos perdido una oportunidad ofrecida por un grupo de 19 cerveranos comprometidos con sus paisanos, que solo pretendían ayudar. Por nuestra parte habíamos puesto toda lo necesario para llevar a cabo este proyecto, incluyendo en el borrador de los presupuestos de 2018, los gastos iniciales que pudiera haber ocasionado la creación de la agrupación, gastos de mantenimiento de un local del ayuntamiento, el seguro de accidentes y responsabilidad civil de los posibles voluntarios, de un vehículo para los voluntarios y de su mantenimiento y otros gastos que pudieran ir surgiendo con el desarrollo de la actividad.” Concluyó, la alcaldesa de Cervera.