3.700 agricultores y ganaderos llamados a las urnas en Palencia

Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG concurren a las urnas este domingo 11 de febrero cuando se decidirá la representación de los agricultores y ganaderos para los próximos 5 años.

La provincia dispondrá de 64 mesas electorales para el domingo aunque a lo que recojan éstas, habrá que sumar los votos anticipados que se han recogido del 22 de enero al 5 de febrero.

El censo de Palencia revela un total de 3.703 profesionales llamados a votar, lo que supone 399 menos que en las últimas elecciones de 2012. Un dato que no sólo habla de la pérdida de agricultores y ganaderos sino que tiene mucho que ver con algo que ya denunciaba en campaña Asaja, una medida que este año impide que voten los profesionales que a pesar de cotizar a la Seguridad Social no están inscritos en el Reacyl (Registro de explotaciones agrarias de Castilla y León). Esto se debe a que aquellos que forman parte de sociedades civiles o limitadas, comparten explotación y figuran como personas jurídicas no están obligadas a formar parte de dicho registro.

Entre los retos que afrontan las organizaciones agrarias para la nueva etapa que comienza están el rejuvenecimiento del sector, la nueva PAC, las necesidades de los regantes y la consecución de precios más justos.