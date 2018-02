Fisac: "Zaragoza es decisivo e imprescindible"

Porfi Fisac, entrenador del Delteco GBC, ha repasado la actualidad del equipo donostiarra antes de jugar contra el Tecnyconta Zaragoza, segundo partido seguido en Illunbe que afrontar tras perder contra Herbalife Gran Canaria. El segoviano recupera a Dany Agbelese, por lo que podrá volver a su juego habitual.

-Zaragoza. "No nos confundamos y que la clasificación no nos engañe con Zaragoza, que tiene una plantilla para tener otra situación pero sabemos de la importancia que tiene este partido para nosotros, en nuestro campo, porque te juegas un poco más, porque sería un paso casi imprescindible y decisivo para lograr la permanencia".

-Dar paso al frente. "Son semanas en las que las circunstancias no ten condicionan es más positiva porque la ilusión está ahí. Estoy satisfecho pero no del todo porque falta el hambre del principio pero por juego este equipo puede dar un paso hacia adelante en esa cosas que se pueden trabajar como jugadores de futuro porque de actitud no le puedo pedir nada más".

-Sin relajaciones. "Me estoy intentando obligar a eso porque somos lo que somos y no quiero volver a esa liga de la que venimos. Por eso este partido es de eso en los que debes pelear por ti club. Es importante saber la humildad de donde venimos".

-A por el partido perfecto. "Todos necesitan ir creciendo cada día, y si que es verdad que el grupo es competitivo y tiene potencial pero no hemos hecho el partido perfecto y se que es difícil lograrlo pero vamos en busca de ello".

-Quiere que Norel no vaya con la selección. “De Henk me gustaría que descansara de la fascia que sufre y estamos pidiendo que se quede aquí para que se recupere bien hasta final de temporada".

-Leer mejor los partidos. “Me falta ese grado de leer un poco más y de experiencia, pero se que el año está siendo increíble pero no quiero caer en la relajación y comodidad de la clasificación. Por eso no quiero que nadie se relaje".

-Gary Neal. “Es un jugador NBA, allí lo ha dominado y cuando está centrado es complicado pararlo y por eso hay que centrarse en el trabajo defensivo de grupo”.

-Diferencias en Zaragoza. "Vienen con un cambio de entrenador reciente, así que los jugadores se ponen bastante las pilas. Mentalmente viene con una condición más positiva”.

-Claves para ganar. "El trabajo defensivo es importante y tiene que ser colectivo y luego hay detalles de partidos que te han e haber o perder y los estamos trabajando con conceptos diferentes porque pueden detonar el partido hacia un lado u otro”.

-Posible huelga en la Copa. “Tiene que haber más jugadores españoles en los equipos. Hay tema de cupos y legalmente el mercado libre permite desarrollar aquí su trabajo, pero soy un hombre de baloncesto, para todos lo mejor sería que hubiera más jugadores nacionales en la ACB”.