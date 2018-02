Cabárceno bate su récord de visitantes

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno batió en 2017 su récord de visitas con un total de 636.701 visitantes, lo que supone 30.773 personas más y un incremento del 5 por ciento respecto a 2016, cuando pasaron por la instalación cántabra 605.928 turistas.



El director general de la empresa que gestiona la instalación, Cantur, Javier Carrión, ha facilitado esos datos a Efe y ha precisado que esa cifra supone "un nuevo récord" y es la más alta desde que se tienen datos.



Sin embargo, ha reconocido que los 636.701 turistas que se acercaron a Cabárceno esta año están "por debajo" del objetivo de 650.000 visitantes que se fijó la instalación.



"Queríamos más gente. Nos hemos quedado ahí, rozando ese objetivo. Así todo, creo que es una cifra impresionante", ha apuntado.



El responsable de la empresa pública dependiente de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio también se ha referido a la mejora de los accesos a la instalación para evitar los colapsos que se producen en "momentos puntuales" y ha destacado que se está trabajando en varios aspectos.



El primero de ellos, según ha señalado, será la ejecución de algunas obras, como dotar de alguna cabina de entrada más a los dos accesos que tiene actualmente la instalación.



A ello ha sumado al estudio de cómo evitar las colas y reducir el tiempo de espera en la entrada a través de la explanada de la localidad de Obregón, "sin entorpecer" a los demás usuarios de la carretera, pero teniendo en cuenta que, aunque "se quiere acelerar", para acceder "hay que cumplir una serie de requisitos".



"Nuestro deber es intentar que no se produzcan esas colas y en eso estamos trabajando", ha insistido Javier Carrión.



La intención de Cantur es que "por lo menos" para Viernes Santo, jornada en la que seguramente se producirán colapsos, se pueda adoptar "algún tipo de medida" para intentar "aligerar" la entrada y "no causar perjuicio" en la carretera que da acceso al parque, medidas que "en breve" se pondrán en marcha.



Como retos para 2018, Carrión se ha referido al estado de conservación de las instalaciones que no estaban en las condiciones idóneas al comienzo de la legislatura, por lo que la empresa pública está "a punto de sacar" un plan de inversiones y actuaciones a ejecutar tanto en este ejercicio como en el próximo.



"Tenemos que ver cómo podemos ejecutarlo, ya que dependerá de la disponibilidad presupuestaria", ha recalcado.



Por otra parte, el director general de Cantur ha adelantado que que "se está trabajando" en que Cabárceno cuente con nuevos ejemplares de las especies que ya tiene o con nuevas especies y espera, en este último caso, poder contar con el lince ibérico, para lo que ya se han realizado "los primeros contactos".

