Más promoción turística de la pólvora

El programa pirotécnico constituye a día de hoy uno de los principales gastos de la concejalía de cultura festiva. Pero es que la pirotecnia es también uno de los eventos falleros que más personas convoca, valencianos y visitantes. Quizás estén poco aprovechados desde el punto de vista turístico (no hay ciudad en el mundo que programe 23 espectáculos en solo 19 días, sin contar los de las comisiones.

Julián Giménez / Cadena SER

Creo que las administraciones deben reforzar la promoción de la pólvora. Y de paso, reabrir el debate sobre la hora del disparo. No pensando en el turista, también en los valencianos que no quieren esperar a la 1:30 para ver el castillo. ¿Por qué por la noche y no por la tarde?