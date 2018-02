Más de 400 personas no tienen hogar en Valencia

En una de las noches más gélidas del año, un equipo de Radio Valencia ha acompañado al Servicio de Atención a Urgencias Sociales y colaboración en emergencias dependiente de la Concejalía de Benestar Social e Integració del Ayuntamiento de Valencia. Hasta el 8 de febrero el SAUS ha alojado a 85 personas sin hogar y ha entregado mantas, prendas de abrigo y alimentos a otras 50 personas.

Lo primero que llama la atención es que los estereotipos que habitualmente tenemos creados alrededor de las personas que no tienen hogar, se desmontan. Los perfiles personales a los que atienden son muy dispares. De hecho, pueden verse en situación de desprotección: personas que reciben una alta médica sin red familiar, personas desahuciadas o víctimas de un incendio, menores o personas mayores abandonas, pacientes que han perdido su autonomía consecuencia de una enfermedad mental, víctimas de violencia de género, y personas que necesitan atención ante la defunción o intento de suicidio de un familiar.

Este invierno, se ha producido un hecho histórico. Por primera vez en Valencia se ha habilitado un albergue con plazas de "alta tolerancia". Esto es crucial ya que hay muchas personas que no cumplen el perfil de acceso al resto de albergues. El centro de La Roqueta es el encargado de dar cobertura a personas con alguna dependencia en el consumo o minusvalía física importante.

En Valencia, hay algo más de 400 personas que viven de forma habitual en la calle. La mayoría de ellos están en una situación de alta vulnerabilidad. Cuando la vida en la calle se cronifica, se agudizan considerablemente los problemas de salud. De hecho, si la media de esperanza de vida en España es de 80 años, para las personas sin techo, se acerca a los 52 años.

El Servicio de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia, ha asumido el rol de coordinación y liderazgo del proyecto y a tal efecto ha movilizado diversos recursos, tanto materiales como personales, para la ejecución del mismo, estableciendo un claro protocolo de actuación. En este sentido se destacan las siguientes actuaciones:

1.- La detección de situaciones, por medio de la propia policía local de València o notificadas a este cuerpo por parte de personas afectadas, particulares o entidades, a través de los teléfonos 092 o 112. La policía local de Valencia, a su vez, transmite la información al Servicio Municipal de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) o al X-4, que es una unidad policial municipal especial que actúa de manera exclusiva en materia de protección de personas sin hogar.

2.- El alojamiento (con acompañamiento a los recursos) o el reparto de material de abrigo (mantas, sacos de dormir y otras prendas que sirvan de elementos de protección) que se facilitan cuando la persona no acepta el alojamiento ya que en su libertad está el no hacerlo. Es de carácter voluntario. Se puede intervenir en la línea de aconsejar a la persona sobre la necesidad de que acepte una plaza en un albergue de la ciudad, pero no puede imponerse.

El día posterior al alojamiento de urgencia, se atiende la situación en el Centro Municipal de Atención a Personas sin Techo, ubicado en la calle Jardines, 3. Bajo, de Valencia, desde donde se actúa conforme al procedimiento habitual de atención a personas sin hogar, proponiendo alternativas residenciales estables y desarrollando intervención técnica especializada. Este centro constituye la entidad fundamental en torno a la cual gira el dispositivo especial “Operación frio 2017-2018”, como recurso público que valora las demandas de alojamiento en la ciudad para personas sin hogar.

Se ha establecido que, de manera orientativa, la “Operación frio 2017-2018” abarque los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, pero dado que se trata de un operativo especial relacionado con la climatología las actuaciones dependen más de las temperaturas que del calendario. Otro aspecto que se tiene en cuenta es la presencia de lluvia, ya que supone mayor riesgo para la salud de las personas sin hogar de la ciudad.

En relación con los recursos disponibles, hay que decir que nunca se había dispuesto de tantas plazas reservadas para alojamiento ni de tanta ropa de abrigo como en el presente ejercicio y en este sentido hay que destacar la cooperación de la ciudadanía, la colaboración y la coordinación con entidades del tercer sector, que dependen de la iniciativa social, como es el caso de la Asociación Valenciana de la Caridad, Natania, Sant Joan de Déu-Serveis Socials Valéncia, Cáritas Diocesana de Valencia o Asociación Alanna.

En cuanto a alojamiento, se dispone de un total de 22 plazas reservadas diariamente a lo que hay que añadir la posibilidad de utilización extraordinaria de 10 plazas más ante el descenso muy brusco, pronunciado y prolongado de temperaturas.

A esta disponibilidad hay que añadir las plazas ordinarias de alojamiento, que complementan las de uso reservado en el marco de la operación frio, y que son 106 plazas de albergue y 58 plazas en viviendas.

En cuanto a la ropa de abrigo hay que destacar que se dispone de un número suficiente de mantas o prendas similares (se superan con creces las unidades necesarias), para facilitar a aquellas personas que no aceptan las alternativas de alojamiento.