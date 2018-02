Soy el Señor Pola, soluciono problemas

Pola ya no es Pola. Es Don Adrián Alonso Pereira. El vigués ha llegado a la madurez como deportista y ya es el capitán con galones de esta Selección que se ha citado en la final con la Portugal de Ricardinho. Pola convertido en la versión española y deportiva del Señor Lobo de Pulp Fiction; está para solucionar problemas. En la escena del crimen, cuando España estaba tocada, cuando no encontraba las soluciones y no encontraba una salida para seguir avanzando en el Europeo, ahí aparecía el Señor Pola para solucionar problemas. Sin traje negro pero con elegancia, sus goles han sido decisivos para que España esté disfrutando de una nueva final. Después del susto contra Francia, tocaba ganar a Azerbaiyán para pensar en los cuartos de final, pero la España de Venencio no estaba nada fina; no encontraba el camino. Y ahí apareció el Señor Pola para asestarle el golpe definitivo al rival y marcar el gol de la victoria. España se metía en cuartos de final con más Pola que gloria.

En cuartos esperaba la dura Ucrania y España volvía a tener problemas; no encontraba el camino y la presión aumentaba a medida que pasaban los minutos. Y vuelve a aparecer el Señor Pola para marcar un auténtico golazo que valió otra vez su peso en oro. Su misión es solucionar problemas y, con su maletín, limpió todo tipo de huellas y de rastro de fracaso en la pista de fútbol sala. España se volvía a meter en unas semifinales. Pese a no gustarle mucho los focos, los titulares eran claros “Pola clasifica a España para cuartos” o “Pola mete a España en semis”. Y en semifinales, Pola también apareció para ayudar al 5-5 final antes de los penaltis con Kazajistán. En los penaltis no tuvo que tirar porque apareció la figura espectacular de Paco Sedano.

El vigués que sigue sumando títulos, que sigue siendo importante en Movistar y que quiere sumar otro nuevo Europeo para su impresionante palmarés. El Señor Pola, cuando llega a Vigo se convierte en Pola, en ese chaval que jugaba en su ciudad, que recuerda siempre sus orígenes en el FS Redondela o en el Lobelle Santiago antes de convertirse en el Señor Lobo.

En la final espera Portugal con el genio Ricardinho que ganó 2-3 a Rusia con una gran remontada. Ricardinho contra Pola. Dos amigos y dos compañeros de equipo. Ojalá llamen a la puerta en la final y aparezca el vigués diciendo aqueño de “soy el Señor Pola, soluciono problemas”. Será un buen síntoma. No dejará rastro. Se irá sin hacer ruido. Lejos de los focos.