Si las estadísticas sirven para algo en el fútbol, ésta es de los más interesante. Nuestro próximo rival del Celta en Liga, el Espanyol, es el equipo que históricamente se nos ha dado mejor en Balaídos. Hasta la fecha ambos se han visto las caras en Vigo en Primera División en 49 ocasiones y de esas los catalanes han palmado en 29 ocasiones. Ningún otro equipo, decimos, ha salido tantas veces derrotado de nuestro campo. El segundo en esta particular lista es el Sevilla, con 25 derrotas y el tercero la Real Sociedad. Tanta derrota del espanyol implica también que haya encajado unos cuantos goles, nada menos que 92, es decir, casi casi dos por partido. Pero y aquí viene la gran sorpres, no es el equipo que más tantos ha encajado en la historia en nuestro campo. Adivinan quien lidera éste ranking. Pues no se lo van a creer...nada menos que el Real Madrid, con 93. En su defensa diremos que se ha medido más veces en Balaídos al celta que el Espnayol, porque los de Cornellá ..o Barcelona, han pasado por el infierno de la segunda más de una temporada, cosa que los blancos no, aunque también es cierto que Barcelona o Athletic Bilbao se han medido las mismas veces, puesto que son los únicos tres que han permanecido siempre en la élite. El tercer equipo en discordia más goleado en Balaídos es otro grande, el Valencia. Y para acabar,un último dato, el resultado de la primera vuelta en Cornellá... o Barcelona 2-1 a favor de los periquitos...en fin estadísticas y números

