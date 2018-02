El Psoe denuncia irregularidades en las subvenciones de la Diputación

El Grupo del PSOE en la Diputación, y el Ayuntamiento de Benavente han denunciado públicamente "posibles irregularidades" en las subvenciones deportivas de la Diputación Provincial.

En concreto, en comparecencia pública, el diputado provincial Eduardo Folgado y el concejal del Ayuntamiento de Benavente Fernando Marcos lamentaron el incomprensible agravio comparativo entre los que reciben los dos clubs de la provincia que militan en 2ª División B: al Fútbol Sala Zamora se le dota con 45.000 euros, en tanto al AT. Benavente, con 20.000.

Recalcan que el AT. Benavente tiene, además, varios equipos de cantera, algunos en competiciones importantes, como el juvenil en Liga Nacional, los cadetes e infantiles en Liga Regional y el femenino. Por contra, el F.Sala Zamora no tiene ningún equipo de cantera, pese a que en la justiticación de la subvención se citan nueve equipos que no existen.

Otro dato falseado según los denunciantes es el pago de nóminas en 2016 a varios jugadores que ya no formaban parte del club, al haber sido expulsado de la competición en diciembre de 2.015, con lo que los contratos quedaron rescindidos.

Además del caso del Fútbol Sala Zamora, también preguntarán en la próxima comisión las razones por las que se ha dotado por segundo año de 12.000 euros a un club, Zamora Fútsal (que nada tiene que ver pese a lo parecido del nombre con el Fútbol Sala Zamora), que es un club sin ningún equipo, y por tanto, no participa en ninguna competición federada.