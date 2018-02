La Escuela Deportiva Municipal de Bádminton está realizando una importante labor para el fomento de este deporte en la ciudad con clases en diferentes colegios, a la vez que participa en el programa ‘Se busca campeón’ de la Federación Española de Bádminton. Fernando Carrillo, presidente del Club Mercapinturas, que coordina la EDM, explica que “es una iniciativa que motiva bastante a los niños y niñas, con la que se busca principalmente mejorar la técnica. Al estilo de las artes marciales, van cambiando de color, en este caso en el mango de la raqueta, según mejoran el nivel hasta llegar al negro”. Además, el programa permite a los jugadores almerienses ser convocados para la realización de concentraciones en el ámbito andaluz y nacional.

Estas palabras las pronuncia días antes de iniciar un año más los Juegos Deportivos Municipales. El próximo domingo el bádminton se convertirá en una auténtica fiesta, desde las 10 horas, con magia, desayuno y multitud de actividades hasta el inicio de la competición al mediodía. Más de un centenar de jugadores desde Sub-7 hasta senior se darán cita en las ocho pistas en las que divide el Pabellón José Antonio Segura. El presidente del Club Mercapinturas Almería afirma que “los Juegos Municipales son la principal actividad de la temporada y la verdad es que los chavales esperan la competición con ilusión”.

Los JDM de bádminton se celebran en diez categorías infantiles y tres senior. En concreto, hay liga sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15, en masculino y femenino, y en senior A, B y C, mixto, en función de su destreza. Los partidos comenzarán el próximo domingo y se desarrollarán hasta mayo a lo largo de cinco jornadas.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, destaca “el buen trabajo que realizan en el club Mercapinturas, bajo la dirección de un equipo muy joven que está impulsado el bádminton en nuestra ciudad. Es muy bonito ver el pabellón José Antonio Segura los fines de semana, lleno de niños y niñas jugando y disfrutando con este deporte”.

El Patronato Municipal de Deportes organiza, de esta manera, los JDM de Bádminton, con la coordinación del club Mercapinturas, desde el próximo domingo hasta el mes de mayo, a la vez que colabora en la promoción de este deporte en Almería. Fernando Carrillo explica que “tenemos más de 170 alumnos en la escuela deportiva municipal y otros 30 que están federados y participan en competiciones en el ámbito andaluz y español”.