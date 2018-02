"No hay ansiedad"

Ganar o ganar. No le queda otra al CD Ejido este domingo en el campo del Lorca Deportiva. El equipo celeste que dirige Alberto González lleva cuatro jornadas sin ganar en el Grupo IV de la Segunda División B y la visita al terreno de juego del colista parece el momento perfecto para salir del bache en el que se ha metido el equipo del Poniente almeriense. Es el momento de lograr la victoria, poner fin a la mala racha y vivir más tranquilo en la clasificación del Grupo IV de la categoría de bronce del fútbol nacional. El partido, correspondiente a la jornada 25, se juega este domingo y debido a la cercanía con la localidad murciana se espera un buen número de aficionados del CD El Ejido. El equipo ejidense tiene 30 puntos en la tabla clasificatoria y el colista Lorca Deportiva 21, por lo que el once del Poniente almeriense no debe descuidarse: debe ganar en Lorca y alejar los fantasmas de la zona baja de la tabla clasificatoria.

El entrenador del CD El Ejido compareció este viernes en la habitual rueda de prensa previa al partido: “Estamos hablando de un rival que, pese a estar abajo, viene de una buena dinámica en 2018, por lo que seguro que viviremos un partido bastante complicado”, ha comentado Alberto González.

"Emilio ya está al 100% y en cuanto a Alfonso y Echu van entrando en el grupo y habrá que esperar para ver cómo están este sábado para el partido de este domingo en el campo del Lorca Deportiva”, dice el técnico celeste.

El técnico del conjunto, además ha señalado que habrá que tener cuidado con el último de la fila en la clasificación del Grupo IV de la Segunda División B: “Es un rival que trata bien la pelota y espero un partido complicado, es parecido a nosotros en muchos aspectos. Pienso que se podría ver un juego vistoso; ellos no tiran el balón y espero que se vea un encuentro este domingo en Lorca”, dice.

Alberto González quiere tener “la máxima estabilidad posible en la línea defensiva; recuperamos a Emilio y creo que está disponible, si va todo bien en el último entrenamiento”, asegura.

El CD El Ejido lleva cuatro partidos sin ganar, pero el míster ejidense confía en sus jugadores: “Nos marcan en condiciones aisladas y la verdad es que en muchas fases controlamos los partidos; los goles que nos están haciendo sus errores puntuales, como el día del partido ante el Betis en Santo Domingo. Tuvimos ocasiones buenas para haber ganado y las sensaciones son distintas a los marcadores”.



El equipo quiere poner fin a la racha fuera de casa porque aún no ha ganado un partido lejos de Santo Domingo: “Es rara la situación de no haber ganado un encuentro a domicilio, pero afrontamos los partidos fuera con tranquilidad y no tenemos ansiedad. Las sensaciones son buenas cuando jugamos fuera”, recuerda.