Sobreseída la denuncia contra José Luis Blanco y los representantes del Consorcio Energético de la Campiña

El juzgado número 3 de Guadalajara ha decretado el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra alcalde de Azuqueca de Henares José Luis Blanco y contra todos los representantes del Consorcio Energético de la Campiña entre los que se encontraban los alcaldes de Torija, Fontanar, Uceda, Yunquera, Quer, Torrejón del Rey y un concejal de Marchamalo.

El Ministerio Fiscal les acusaba de un presunto delito leve de prevaricación administrativa presuntamente cometido en el seno del Consorcio Energético de la Campiña que presidía José Luis Blanco por la firma de un convenio con la Asociación de Desarrollo ADAC para asesoramiento técnico sin la debida concurrencia.

El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, se mostraba hoy tranquilo y satisfecho por la decisión del juzgado. Lo que lamenta es el inevitable juicio paralelo que se produce en estos casos hacia las personas que ejercen cargo público y le duele también la actitud de algún compañero de su partido, el PSOE.

Blanco, en su declaración, argumentó que las decisiones del Consorcio siempre se habían tomado por unanimidad y de acuerdo con los informes de los técnicos. En este caso concreto del contrato con ADAC, se hizo siguiendo el informe del entonces secretario del Consorcio. Luego cambiaron los técnicos y realizaron otro informe distinto advirtiendo de que el contrato era irregular y había que anularlo. Y así se hizo en la primera Asamblea del Consorció que se convocó tras ser advertida la irregularidad, señaló Blanco en su declaración.

El auto dictado ahora por el juez Villegas señala que "no se desprenden indicios incriminatorios, no hay indicios radicionales de criminalidad, por lo que no queda sino archivar el procedimiento" .

Se trataba de un asunto meramente de interpretación administrativa, sin que supusiera quebranto económico alguno, añadía Blanco.

Contra este auto existe la posibilidad de recurso en un plazo de cinco días, pero Blanco cree que la otra parte no recurrirá.