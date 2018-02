Simplemente patético

Y seguimos de escándalo en escándalo. Este pasado miércoles el parlamento de Canarias dio un nuevo espectáculo, se producía la tercera votación para la sustitución de dos miembros del consejo rector del ente público Radio-Televisión canaria, por la fuga de un voto de uno de los grupos proponenetes Psoe y CC, no salieron aprobadas las candidaturas de dos periodistas, que supongo que como todos deben estar alucinadas, indignadas y hartas, con la imagen del parlamento. Consiguieron 35 votos, uno menos de lo previsto y se volverá a votar en un mes.

Toda la sesión parlamentaria fue un esperpento. La imagen de todos los miembros de la mesa del parlamento junto a los servicios de la cámara contando y recontando los 60 votos de sus señorías que sacaban de la mini urna, era penosa. Ante la falta de ese voto de ese indisciplinado diputado o diputada, se va a ir a una cuarta votación. Es alucinante. Si ya lo era la tercera y que se cambiase de día porque se iba a Madrid la pta del cabildo del Hierro, Belén Allende, porque tenía que recoger un reconocimiento por la central de renovables de Gorona del Hierro, que ya podía haber mandado a alguien, esto es lo malo de tener dos cargos. Así que la novela continua.

Lo mínimo que se les puede pedir a los representantes del pueblo canario sería que devolvieran o no cobraran las dietas de asistencia por estas votaciones.

Aquí de lo que estamos hablando es, sin tapujos, de incumplimiento de sus funciones como parlamentarios por varias razones: una, que tienen que hacer una nueva ley de la televisión canaria porque esta no sirve. Con la actual en la mano no han sido capaces de sustituir a los miembros del ente público, dos periodistas que no están en las cuitas partidistas. Segundo porque los diputados no deben estar mareando la perdiz, conspirando con sus votos, porque esa además de parecer una actitud infantil puede parecer hasta mafiosa.

Ha quedado meridianamente claro que el parlamento no puede gestionar una Televisión, por supuesto debe controlar la gestión, pero no puede frenar el día a día por las diferencias partidistas. Aparte de ser antifuncional es impresentable.

Han querido liarla más con todo esto, cambiando al director general, Santiago Negrín, cuando le quedan apenas dos meses para que cese en su puesto. Un argumento que por ello no hay por donde cogerlo, salvo que las intenciones de algunos dirigentes sea favorecer algún regociete.

Espero que la diputada o diputado que ha jugado con estas periodistas, con el dinero de los canarios perdiendo tiempo y dinero, tenga un mínimo de cerebro para evitar otra escena que ha sido simplemente patética.

Así que un poco de por favor y más dedicarse a trabajar en el parlamento, tienen muchas cosas que hacer, una de ellas impedir que en el diputado del común se permita tener a la mitad de los trabajadores elegidos a dedo como personal de confianza.