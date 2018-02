Psoe y PP buscan aliados en su lucha por la depuradora

La depuradora es uno de los principales quebraderos del Ayuntamiento. Ayer el equipo de gobierno municipal se reunió con los concejales del grupo mixto para pedirles que apoyen la PNL que el PSOE presentará en el Congreso para pedir que la financiación de la depuradora se limite al 33% por parte de los sorianos. Javier Muñoz, el Concejal de Hacienda y Hrbanismo. insiste en el mismo mensaje que viene trasladando el alcalde, “a Soria se le discrimina con respecto a otras ciudades. No entendemos porqué un ciudadano de Nerja o de Cáceres no tiene que pagar un euro y nosotros, sí”.

El PP se ha reunido en los últimos días con diversos colectivos con la misma finalidad. Esta mañana ha expuesto a los concejales de C,s y Sorianos la situación. La Presidenta del Pp de Soria, María del Mar Angulo, insiste en que no se trata de un trato discriminatorio del gobierno, sino que “el alcalde no asume sus competencias”. Por ello cuestiona la presentación de la PNL: “Plantear un tema legislativo es engañar a los sorianos porque no he visto a ningún alcalde hacer eso y hay cien que han hecho sus depuradoras”.

El PP exige al alcalde que se posicione ya porque “no decide nada”, insiste Angulo. No se pronuncia sobre si quiere ampliar la actual frente a la Ermita de San Saturio o si se ejecuta una nueva en Los Rábanos con una inversión de 50 millones de euros “que ya está adjudicada”