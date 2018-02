Els lletrats del Parlament diuen que els terminis no corren

Els lletrats del Parlament han conclòs en el seu informe que el termini de dos mesos per a noves eleccions encara no ha començat a córrer, almenys fins a la resolució del Tribunal Constitucional sobre la investidura, i deixen en mans del president del Parlament activar aquest termini si es prolongués el bloqueig.

A l'informe només hi apareix la firma del secretari general del Parlament, Xavier Muro, en haver-se apartat de l'elaboració del text el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, per discrepàncies als últims dies sobre el contingut.

El text assenyala, no obstant això, que "si es prolonga la situació d'interinitat o bloqueig institucional amb posterioritat a la decisió del TC, es podria considerar que el president del Parlament està facultat per activar l'inici del termini per a la convocatòria automàtica d'eleccions mitjançant una comunicació a la Cambra en la qual constatés la impossibilitat d'investidura", sense perjudici de la seva capacitat per iniciar una altra ronda de contactes.