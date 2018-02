Jesús Ángel Rodríguez se llevó la victoria y el récord en Villalgordo

Seiscientos noventa atletas tomaron la salida este sábado en la décima edición de la Carrera Popular de Villalgordo del Júcar, prueba puntuable para el XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete.

En una tarde fría, los grandes favoritos se impusieron en la línea de meta después de 9.100 metros con un recorrido mixto de asfalto y tierra en el que el viento fue protagonista, especialmente en el segundo tramo de la prueba.

En categoría masculina, Jesús Ángel Rodríguez (Ekuon El Conchel Villarrobleo) salió a por todas desde el primer kilómetro y dejó patente su gran estado de forma batiendo incluso el récord que hace un año quedó en poder de Antonio Cantos que marcó un 30:10. Jesús Ángel fue capaz de rebajarlo en 22 segundos, llegando incluso andando para no poner la nueva marca de 29:48 muy complicada para un futuro récord.

Casi a dos minutos de Jesús Ángel aparecieron José Agustín Valiente (CA 27 de Agosto Madrigueras) y Jesús Ponce (CA El Herrumblar), que entraron tan pegados que sólo el chip de la zapatilla fue capaz de determinar el puesto de cada uno.

Jesús Ángel Rodríguez, que se llevó un cheque de 350€ donado por Mercajúcar por esta nueva mejor marca, comentaba que había sido posible “porque he salido muy fuerte. La primera parte, con el viento a favor se ha hecho cómoda, pero en la segunda el viento bajaba el ritmo y empujaba demasiado por lo que, hasta que no he visto cerca la meta, no me he convencido de que el récord era mío”.

En categoría femenina, todos los números estaban con María José de Toro (CP Atletas Rodenses). La única duda era saber si la atleta rodense sería capaz de rebajar de nuevo su propio récord. María José venció con claridad, pero quedó lejos de ese 34:05 del año pasado. Ella misma explicaba en meta que el viento en contra del último tramo de la carrera le había sido “muy desagradable y no me he podido proteger de ninguna manera. De hecho –decía- en la segunda parte lo he pasado tan mal que hasta tenía ganas de parar y vomitar”.

El podio femenino se completó con María del Carmen Risueño Sánchez (DSC Running Albacete) a 4:04 de la ganadora y María Otilia Martínez Gómez (CA Chinchilla), a 4:50.