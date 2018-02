‘Un hecho no aislado’

Con la venia Juanma

Enfrascado estaba yo en la elaboración de mi firma dedicada a los disfraces de enfermeras sexy cuando de pronto mis reivindicaciones de igualdad quedaron aparcadas por ecos llegados desde La Línea de la Concepción.

Resulta que el martes por la tarde dentro de la relativa tranquilidad del servicio de urgencias del hospital se montó un guirigay más propio de Medellín, que del “trono de fantasía, y fragua donde Andalucía forja ilusiones”.

20 encapuchados irrumpieron en el hospital al rescate de un colega que se encontraba detenido a la espera de atención médica tras sufrir un accidente de moto cuando huía de los agentes.

Por más que intento no puedo imaginarme la escena. Uno esperando ser atendido y allá, entre el estupor y el miedo de los usuarios y el personal sanitario, que irrumpen los narcos emprendiéndola a golpes con cualquiera que se les cruzara en la determinación de “rescatar” al bueno del ‘Samu’, un conocido de los agentes y no precisamente por su labor solidaria. Una película vaya.

Este episodio no es un hecho aislado y ‘excepcional’ como nos ha querido hacer el futbolero de Zoido. Ese otro ministro del Interior aficionado a las encomiendas divinas para buscar soluciones a los problemas terrenales, cuya explicación del asunto ha sido dar coba a los efectivos policiales. No refuerzos ni medios, no. Sino señalar que “uno de los participantes en los hechos ya ha sido arrestado y se están analizando las imágenes de las cámaras para proceder a más identificaciones” Toma…. Uno de veinte. Un logro…

Lo ocurrido el martes no es un hecho aislado por desgracia. Hace poco asistimos al desmantelamiento de una casa vigía con una infraestructura de radares y control que para sí quisiera Tarifa-Tráfico, con agentes sobornados y especialistas en el control a sueldo. O la detención del histórico narco ‘Sito Miñanco’ que controlaba toda una red de narcotráfico internacional desde la puerta de un parking en Algeciras.

Pero es que mientras la Junta y Gobierno, Susana y Zoido se enfrascan en echarse la culpa, lo cierto es que La Línea y el Campo de Gibraltar es un territorio muy jugoso para los narcos que literalmente, “campan a sus anchas".

Horas después del episodio de los encapuchados, dos guardias civiles resultaron heridos al ser embestido por un presunto narcotraficante. Y ayer de nuevo en la zona de Zabal la Policía se tuvo que enfrentar con una decena de ‘narcos’ que pretendían huir cuando fueron sorprendidos con un alijo en las manos.

Ya ven. Casos aislados que diría Zoido. Pero lo cierto es que esos hechos aislados son el pan de hoy de una zona deprimida y empobrecida que el Sindicato Unificado de la Policía, (SUP) ha denominado “la Colombia Andaluza”. Que no lo digo yo, ni los agoreros, sino la fuerza sindical más importante de la Policía en este país.

El alcalde de La Línea Juan Franco, con muy buen criterio, ha reclamado al Gobierno la necesidad de poner en marcha "un plan especial de empleo e inversión", para "paliar la situación de marginalidad que vive parte de la población linense". Que se dedica al contrabando, le ha faltado decir. Porque no nos engañemos, esto no es una situación nueva sino que viene gestándose hace ya más de 30 años y que se ha acrecentado en la última década con la ubicación de los reyes del narcotráfico en viviendas de lujo a lo largo de toda la costa del Sol, a tres pasos, que han visto ‘mano de obra’ barata en una juventud sin formación ni esperanzas a las que las autoridades políticas, que hoy se cruzan reproches, han dado la espalda.

Narcos que encuentran en una importante parte de agentes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a ‘colaboradores y topos’ que les alivian el trabajo, mientras sus compañeros se juegan el tipo con la dignidad y profesionalidad por señas, sabiendo que un colega lleva un tren de vida que no se ajusta al salario de mierda que les tiene congelado un gobierno que luego se deshace en elogios, pero es incapaz de incrementar la plantilla o dotar de medios sus unidades para que perseguir a los malos no acabe en un atropello mortal o con dos tiros en el pecho.

Los narcos campan a sus anchas por La Línea y por todo el Campo de Gibraltar porque nuestros queridos políticos siguen obviando nuestras necesidades y, olvidando nuestras históricas reclamaciones que no son, sino el desesperado grito de una tierra que quiere sobrevivir y que cae en la sordera de la indiferencia de nuestros ineficaces mandatarios.

Ánimo a los agentes, ánimo a los linenses, ánimo a todos los campogibraltareños honrados de esta despreciada tierra.